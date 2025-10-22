球団が公開した告知画像にファンが反応

まさかの“主役独占”にファンも驚きを隠せないようだ。2年連続世界一を目指すドジャースは、24日（日本時間25日）からブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を迎える。決戦に先立ち、球団が公開した1枚の画像が話題となっている。

今年のWSはブルージェイズの本拠地トロントで幕を開ける。第1戦と第2戦はトロントで開催され、27日（同28日）からドジャースタジアムで3試合が行われる。ドジャース球団は公式SNSで本拠地での3連戦を告知。そこに写っている選手は、打者・大谷と投手・大谷の“2選手”で、大谷のみが登場した特別画像となっている。

投稿を見たファンは「大谷サン対ブルージェイズなのね」「大谷ダービーかな？」「楽しみ！」「待ち遠しいな」とコメント。17日（同18日）のブルワーズ戦で見せた3本塁打＆10奪三振の“二刀流”での躍動の再現に期待を寄せていた。

デーブ・ロバーツ監督は21日（同22日）に行われたオンライン会見で先発ローテーションに言及。「第1、2戦は同じローテで挑む。スネル、その後ヤマモトだ」と明言した。大谷は第3戦以降の登板が予想されるが、ロバーツ監督は「まだどちらにするか決めていない。リリーフ登板についてもシリーズの展開次第だ。現時点では未定だ」と語っており、大谷の登板日がいつになるかも注目の的となりそうだ。（Full-Count編集部）