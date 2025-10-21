

今季は米独立リーグからスタート、最終的にマリナーズのマイナー契約選手としてプレーした大山盛一郎 photo by Phrake Photography





前編：24歳・大山盛一郎の2024-25日米プロ野球挑戦記

沖縄の興南高校を卒業後に単身渡米、短大（カレッジ）から４年制大学へ編入し、日米のプロ野球界を目指してきた大山盛一郎（じょういちろう）。現在24歳、今シーズンは米マイナーリーグでシーズンを終えたが、その挑戦はまだまだ続いている。

そんな大山の礎となっているのはどんな環境でも野球の面白さを発見する探求心。ここまで、紆余曲折の道のりをどのように歩んできたのか。

【アメリカの大学卒業後にもう一度日本へ】

「いや〜、面白いですよ」

今季、シアトル・マリナーズとマイナー契約を結び、2Aの舞台でシーズンを終えた大山盛一郎は約2時間にわたるインタビュー中、何度、こう言ったことだろうか。

2024年６月に卒業したNCAA（全米大学体育協会）１部のカリフォルニア大アーバイン校（UCI）では、マーセッド・コミュニティカレッジから編入した３年時以降、出場した全試合で先発。３年時は53試合に出場して打率.319、44打点、出塁率.418。９試合連続安打、９試合連続得点、７試合連続打点を記録するなどの活躍を見せ、チームが全米大学選手権に出場した４年時は、59試合でプレーして打率.296、55打点、出塁率.442を記録。2024年３月８日のコロンビア大戦ではサイクルヒットを達成している。

大学４年になる前の夏には、米大学のメジャーリーグドラフト候補生が集まるサマーボールの最高峰「ケープコッドリーグ」のオーリンズ・ファイアーバーズに所属。レギュラーシーズンで出場した39試合すべてに先発し、リーグ５位の打率.360、三塁打６本は同１位など確かな数字を残し、プレーオフでも活躍した。

３年時を終えたあと、プロ野球(NPB)ドラフト会議では、大山が大学に残ることを決めてドラフト外となった。

だが、大学を卒業した昨年は真剣だった。

2024年７月にメジャーリーグのドラフトで指名されなかった大山は、NPBドラフトに焦点を絞った。同年、ノースカロライナA＆T州立大から東京ヤクルトに育成ドラフト１位で指名された根岸辰昇のように、ドラフト日まで自主練習を行ないながら待つこともできた。だが、５年間日本を離れていたことで、「日本で自分がどこまで通用するかわからない」という疑問があった。そのため、ドラフト前に「もう一回、日本で野球を体験しよう」と決意した。

【多くの学びを得たくふうハヤテでの経験】

知り合いにその旨を話したところ、プロ野球二軍のウエスタン・リーグに参加する、くふうハヤテベンチャーズ静岡の連絡先を教えてもらい、池田省吾球団社長に自らを売り込み、シーズン終盤の8月からチームに加わった。

「最初の１カ月はよかったんです。８月はかなり打ちましたよ。自分でも『うわぁ、打てるな』と思ったんですけど、やっぱりそう甘くはいきませんでした」と大山。

「２カ月という短い期間だったので、その間に自分の長所を全部見せなければという焦る気持ちもありました。最初の１カ月は、フォアボールでも何でも塁に出るぞという姿勢で臨み、フォアボールも １カ月目は結構取って、ヒットも出ていました。ただ長打がありませんでした。それで９月は、長打も打たないといけないと欲が出て、自分のなかでいろいろ試行錯誤している間に変に空回りしてしまいました。打とうと思い過ぎて、逆にピッチャーに打たされたり、自分のバッティングができなくて苦戦しました。そこも反省です。

また日本のピッチャーのレベルは、やっぱりめちゃ高かったです。真っすぐはスッと伸びてくるし、フォークボールを投げるピッチャーも多いので、アメリカの大学で対戦したピッチャーとはスタイルも全然違うなと思いました。UCI（での最後）のシーズンもそうでしたが、去年は難しかったです。１年通して『うーん......』って感じで、去年のドラフトに関しては、手応えはゼロでした」

案の定、指名されることなく、2024年NPBドラフトは終わった。もちろん落ち込んだ。だが、もともと前向きな大山だ。

「後半打てなくなったんで、『やっぱり（指名は）ないな』っていうのはありました。ただ、ドラフトがあってもなくてもハヤテではいい経験ができたので、自分が取った選択に後悔はなかった。 二軍とはいえ日本のプロでプレーさせてもらって自分の立ち位置とか、やっていけるかどうかを知ることができました。ドラフトにはかかりませんでしたが、学ぶことも多かったし、うまくなったので、逆にプラスでした。だからドラフトが終わってからのモチベーションは高かった」

野球選手として成長できたことは確かだった。

アメリカで天然芝に慣れていた大山にとって、土の内野での守備は、「跳ねるし、跳ね方も違う」ことからアジャストの必要性を感じた。そのため、（くふうハヤテの）山下幸輝守備走塁コーチと毎日練習後に「（ノックを）200個受けたり、ずっとつきっきりで教えてもらいました。そのおかげで、守備が本当にうまくなりました」。もともとアメリカでも守備には定評があったが、「『これだ』っていうような、しっくりくるようなものがありました」とさらに自信を深めた。

【日本での2025年開幕戦直前に再渡米を決意】

迎えた2025年シーズン。当初は10月23日に行なわれるNPBドラフトを目指し、燃えていた。

「自分のなかでは、今年の日本でのドラフトに懸けるぞっていうだけでした」

１年前のオフシーズンに入った時の気持ちを言葉にした。

それが、どこで、何が変わってマリナーズの2Aで2025シーズンを終えることになったのだろうか。

大山は昨年のオフ、母校UCIのあるカリフォルニア州アーバイン市に戻った。オフシーズン中、練習施設を開放してくれる母校には、多くのOBや野球選手が集う。そこでマイナーリーグや米独立リーグで研鑽する元チームメイトらとともにトレーニングし、彼らの状況を聞いた。心が、少し動かされた。

セントルイス・カージナルスのノーラン・アレナドとともに過ごす機会も得た。本塁打王３回、10年連続ゴールドグラブ賞など、現役のトップメジャーリーガーであるアレナド。彼はUCI出身ではないが、すぐそばの町で生まれ育ち、毎年オフシーズンはUCIで練習している。2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でアメリカのメンバーだったこともあり、同大会後、アレナドがUCIを訪れた際に同大のコーチが大山とつなげてくれ、お互いにSNSでフォローし合う仲となった。

行動力のある大山は昨オフ、アメリカに戻る前、アレナドに「来週UCIに戻るけど、練習してる？」とメッセージを送った。オフといってもまだ時期が早かったため、返事は「まだしてない」だったが、その後再びアレナドからメッセージが入り、「打つか？」と聞かれた。そして、アレナドの自宅の打撃ケージで、元ジャイアンツのマイナー選手だった弟のジョナと３人で過ごした。

「ノーランはメジャーのなかでもトップ中のトップでやっている選手ですが、あんな一流の選手でも、もう死に物狂いでオフシーズンにやっている姿を目の当たりにしました。いろんな話も聞かせてもらって、アドバイスももらって、新たな発見もありました。自分もこんな風になりたいと思いましたし、子どもの時のようにワクワクしました」

メジャーリーグのドラフト指名が決して遠い位置ではないなかで、目標に向かって野球に取り組んでいたUCI時代の感情がこみ上げてきた。

「もう１回一から見直しました。バッティングもそうですけど、守備もスローイングも一から全部見直して取り組みました。自分の中では、もうベストと思える状態でオフシーズンが終わりました」

アメリカで大きな刺激を受け、メンタル面でもリフレッシュして、くふうハヤテに戻ってきた大山は、「キャンプも通して、守備もバッティングも今までで一番いい状態だと思った」と好感触を得ていた。

すると、自分のなかに秘めていた"欲"が湧いてきた。

「野球人生は長くない。最後にアメリカでもう１回、一か八か賭けてみよう」

もともと、今年のNPBドラフトで指名されなければ、野球人生は終わりにしようと思っていた。それだけに「こっち（アメリカ）に来ないと後悔すると思った」と当時の心境を語った。

腹をくくったのは、くふうハヤテの開幕戦直前。開幕前日、池田球団社長に「ハヤテでお世話になって、ハヤテに来てからうまくなって自信ができました。もう１回アメリカにチャレンジしたい。これで駄目だったら後悔はないです」と気持ちを伝えると、「悔いなくやって来い」と背中を押してくれた。そして翌日の開幕戦の日にチームメイトに退団することを伝えると、「みんな、『頑張って来い』と言ってくれました」。

両親にも驚かれたが、「もう自分で決めちゃったので（笑）」と日焼けした表情を緩ませた。

「いい意味でも悪い意味でも、あきらめが悪いと言うか......」

苦笑いしながらも、最後になるかも知れない挑戦に胸を高鳴らせた。

つづく