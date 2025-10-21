エプソン、氣志團とまさかのコラボ！ 「氣志團万博2025」で“自作の推し活”を体験
エプソンが、あの氣志團とまさかのコラボ！ 11月15日〜16日に千葉県の幕張メッセで開かれる「氣志團万博2025」に協賛し、インクジェットプリンターを活用した「推し活応援部」のブースで自作の推し活の楽しさを味わえます。
「氣志團万博2025」でエプソンとのコラボを発表した氣志團のメンバー
エプソンは、好きなアーティストを応援する「推し活」を楽しむ人に向け、家庭のプリンターでオリジナルグッズが作れるテンプレートやアプリを提供している。今回の氣志團万博2025では「推し活応援部」と名付けたブースを出展し、来場者がオリジナルのくっつくタオルを制作できるコーナーや、限定衣装で記念撮影ができるフォトブースなどを用意。推し活を楽しむファンに向けた体験型コンテンツを提供し、自作の推し活の楽しさを味わってもらう。
氣志團のメンバーも、エプソンクリエイティブスクエア赤坂でグッズ制作を体験。その際に制作した氣志團メンバーのサイン入りトートバッグを抽選で5名にプレゼントする企画をInstagramで実施する。
