今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された猫と過ごしたお風呂でのリラックスタイム。飼い主さんにとって癒しのひととき…ですが、猫ちゃんの目には少し違って見えたようです。投稿はXにて、70.5万回以上表示。いいね数は4.4万件を超えました。

【写真：湯船に浸かっていると、ネコがやって来て…】

湯船浸かってると｢お前正気か？｣の顔される

今回、Xに投稿したのは「保護猫ラテちゃん」さん。登場したのは、猫のラテちゃんです。

その日、ラテちゃんは湯船の近くまでトコトコやってきたとのこと。湯船に浸かる飼い主さんをじっと見つめながら、どこか不思議そうな顔をしていたラテちゃん。そのまなざしは、どこか困惑気味。まるで「お前…正気か…？」みたいなことを思ってそうな表情だったそうです。

たしかに、猫にとってはお湯の中に入るという行為自体が不思議なのかもしれません。飼い主さんを心配そうに見つめる視線に、思わず笑ってしまいそうになりますね。

飼い主さんを心配そうに見つめるラテちゃんがXでバズる

お風呂に入っていた飼い主さんを心配そうに見つめていたラテちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「猫って不思議ですね、ご主人様が湯船に浸かってると､溺れたと思うのですね」「お風呂に浸かる姿を見て驚きの表情めっちゃ良いですね」「びっくりだにゃ」「わかりやすいw」「人間から言わせれば 「風呂場に来る猫、正気か？」 ともｗ」などの声が多く寄せられていました。

中には、うちの子もお風呂で似たようなことをされた、という声もチラホラ。今回の出来事、意外と猫あるある…なのかもしれませんね。

Xアカウント「保護猫ラテちゃん」では、猫のラテちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。ラテちゃんの投稿はどれも可愛らしいです。

写真・動画提供：Xアカウント「保護猫ラテちゃん」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。