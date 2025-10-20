¡ÚÁ´Ê¸¡Û¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°ÕÊ¸½ñ¡¡³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¡Ö¥ë¡¼¥ë¤äË¡Î§¼é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¸·¤·¤¯ÂÐ±þ¡×¹â¹»¤äµë¿©Ìµ½þ²½¤â
¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¼ùÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤¬20Æü¸á¸å6»þ²á¤®¤«¤é¹ñ²ñÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÈµÈÂ¼ÂåÉ½¤¬¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÅÞ¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ÎÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡¦ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ
¼«Í³Ì±¼çÅÞµÚ¤ÓÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤¬Æâ³°¤È¤â¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¯¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ëÃæ¡¢¹ñ²È´Ñ¤ò¶¦Í¤·¡¢Î©¾ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ°ÂÄê¤·¤¿À¯¸¢¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¹ñÆñ¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖÆüËÜºÆµ¯¡× ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ËÎ©¤Á¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÄìÎÏ¡× ¤ò¿®¤¸¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿ ¡£
Àï¸åºÇ¤â¸·¤·¤¯Ê£»¨¤Ê¹ñºÝ°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ò¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¤·¡¢¸Ø¤ê¤¢¤ë¡Ö¼«Î©¤¹¤ë¹ñ²È¡× ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÆâÀ¯µÚ¤Ó³°À¯À¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤ï¤¬¹ñ¤Ï¡¢¡Ö¼«Î©¤¹¤ë¹ñ²È¡× ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò´ð¼´¤Ë¡¢¶ËÅì¤ÎÀïÎ¬Åª°ÂÄê¤ò»Ù¤¨¡¢À¤³¦¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¤ï¤¬¹ñ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê³Ð¸ç¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂ¨±þ¤·¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ò¤É¤¦¼é¤ë¤«¡×¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÆÈÎ©¤ò¤É¤¦¼é¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤ËÎ©¤Ã¤¿»ëºÂ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£Î¾ÅÞ¤Ï¡¢¤³¤Î¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤Ë´ð¤Å¤¯¹ñºÝÀ¯¼£´ÑµÚ¤Ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¾ÅÞ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤¬·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸þ¾å¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë´ð¤Å¤¯¸ú²ÌÅª¤Ê´±Ì±¤ÎÅê»ñ³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Ä¤Ä¡¢ÈîÂç²½¤¹¤ëÈó¸úÎ¨¤ÊÀ¯ÉÜ¤Îºß¤êÊý¤Î¸«Ä¾¤·¤òÄÌ¤¸¤¿ºÐ½Ð²þ³×¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
Àï¸åÈ¬½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¹ñ¤Î¤«¤¿¤Á¤òºî¤ê¾å¤²¤ë²áÄø¤ÇÀÑ¤ß»Ä¤·¤Æ¤¤¿½ÉÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÎäÀï¸å¤Î»°½½Ç¯¤Î¸·¤·¤¤·ÐºÑ¾õ¶·¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¹ñÌ±À¸³è¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë²áÄø¤ÇÀÑ¤ß»Ä¤·¤Æ¤¤¿½ÉÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²þ³×¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÊýºö¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿·ÐºÑÂÐºöÅù¤ÎÂ®¤ä¤«¤Ê¼Â¸½¤Ë²Ã¤¨¡¢·ûË¡²þÀµ¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã²þ³×¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¡¢Åý¼£µ¡¹½²þ³×¤ò´Þ¤àÃæÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¹½Â¤²þ³×¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÀ¯ºö¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Éý¹¤¤»¿Æ±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾ÅÞ¤È¤â¿¿Ùõ¤ÊµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ¹ç°Õ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤òÀºåÌ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î¾ÅÞ¤Ë¤è¤ë¼ÂÌ³¼Ô¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤·³Î¼Â¤ÊÍú¹Ô¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤È¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿ËÜ¹ç°Õ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎáÏÂ¼·Ç¯Î×»þ¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤ÎÏ¢·È¤Ë´ð¤Å¤¯¶¨ÎÏ¤òÀÀ¤¤¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¡£
ÎáÏÂ¼·Ç¯½½·îÆó½½Æü
¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡¡ÁíºÛ
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡ÂåÉ½
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡¶¦Æ±ÂåÉ½
°ì¡¢·ÐºÑºâÀ¯´ØÏ¢»Üºö
¡ü¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ßË¡°Æ¤òÎáÏÂ¼·Ç¯Î×»þ¹ñ²ñÃæ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¡£
¡üÅÅµ¤¥¬¥¹ÎÁ¶âÊä½õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊª²ÁÂÐºö¤ò¡¢ÁáµÞ¤Ë¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢ÎáÏÂ¼·Ç¯Î×»þ¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊäÀµÍ½»»¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¡£
¡ü¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐ±þ·¿¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÁí¹çÅªÂÐºö¤ò¡¢ÁáµÞ¤Ë¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢½êÆÀÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½üÅù¤ò¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¿ÊÅ¸¤Ë±þ¤¸¤Æ¸«Ä¾¤¹À©ÅÙÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÎáÏÂ¼·Ç¯Æâ¤òÌÜÅÓ¤Ë¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¡£µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¡¢ÁáµÞ¤ËÀ©ÅÙÀß·×¤ò¿Ê¤á¤½¤Î¼Â¸½¤ò¿Þ¤ë¡£
¡üÁÅÀÇÆÃÊÌÁ¼ÃÖµÚ¤Ó¹â³ÛÊä½õ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁíÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¤¡¢À¯ºö¸ú²Ì¤ÎÄã¤¤¤â¤Î¤ÏÇÑ»ß¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î»öÌ³¤ò¹Ô¤¦¼çÂÎ¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¶É¡Ê²¾¾Î¡Ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
¡ü°û¿©ÎÁÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆóÇ¯´Ö¤Ë¸Â¤ê¾ÃÈñÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â»ëÌî¤ËË¡À©²½¤Ë¤Ä¤¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¡£
¡ü»Ò¶¡¤ä½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤ÎÂç¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï°ì¿Í»ÍËü±ß¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï°ì¿ÍÆóËü±ß¤òµëÉÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¯ºö¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡£
Æó¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ¯ºö
¡üOTCÎà»÷Ìô¤ò´Þ¤àÌôºÞ¼«¸ÊÉéÃ´¤Î¸«Ä¾¤·¡¢¶âÍ»½êÆÀ¤ÎÈ¿±Ç¤Ê¤É¤Î±þÇ½ÉéÃ´¤ÎÅ°ÄìÅù ¡¢ÎáÏÂ¼·Ç¯ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÄù·ë¤·¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö°åÎÅË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë»°ÅÞ¹ç°Õ½ñ¡×µÚ¤Ó¡Ö¹üÂÀÊý¿Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë»°ÅÞ¹ç°Õ½ñ¡×¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°åÎÅÀ©ÅÙ²þ³×¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤òÎáÏÂ¼·Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¼Â¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÁ´ÂÎ¤Î²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤Î¾å¾º¤ò»ß¤á¡¢°ú¤²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¼Ò²ñÊÝ¾ã´Ø·¸Èñ¤ÎµÞ·ã¤ÊÁý²Ã¤ËÂÐ¤¹¤ë´íµ¡´¶¤È¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¾å¾º¤ËÂÐ¤¹¤ëÌäÂê°Õ¼±¤ò¶¦Í¤·¡¢¤³¤Î¸½¾õ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ¼·Ç¯ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤è¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°Õ¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ¾ÅÞ¤Î¶¨µÄÂÎ¤òÄê´ü³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡£
ÎáÏÂ¼·Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¡¢°Ê²¼¤ò´Þ¤à¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¹àÌÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¹ü»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤·¡¢ÎáÏÂÈ¬Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤ò¹Ô¤¤¡¢½ç¼¡¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
¡Ê°ì¡ËÊÝ¸±ºâÀ¯·òÁ´²½ºö¿ä¿Ê¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì²¼¤Ç¤Î°åÎÅµëÉÕÈñ¤Îºß¤êÊý¤È¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´ÍÞÀ©¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙÅªÂÐ±þ¡Ë
¡ÊÆó¡Ë°åÎÅ²ð¸îÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÊÝ¸±¼Ô¤Î¸¢¸ÂµÚ¤Óµ¡Ç½¤Î¶¯²½ÊÂ¤Ó¤ËÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÌò³ä¶¯²½ ¡£¡Ê ¡ÊÝ¸±¼Ô¤ÎºÆÊÔÅý¹ç¡¢¢°åÎÅ²ð¸îÊÝ¸±¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁ´¹ñÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¹½ÃÛ¡¢£²ð¸îÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë·¸¤ë´ðÈ×À°È÷¤ÎÀÕÇ¤¼çÂÎ¤òÅÔÆ»ÉÜ¸©¤È¤¹¤ëÅù¡Ë
¡Ê»°¡ËÉÂ±¡µ¡Ç½¤Î¶¯²½¡¢ÁÏÌôµ¡Ç½¤Î¶¯²½¡¢´µ¼Ô¤ÎÀ¼¤ÎÈ¿±ÇµÚ¤Ó¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯À©ÅÙÀß·×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃæ±û¼Ò²ñÊÝ¸±°åÎÅ¶¨µÄ²ñ¤Î²þ³×
¡Ê»Í¡Ë°åÎÅÈñÁë¸ýÉéÃ´¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ¯Îð¤Ë¤è¤é¤Ê¤¤¿¿¤Ë¸øÊ¿¤Ê±þÇ½ÉéÃ´¤Î¼Â¸½
¡Ê¸Þ¡ËÇ¯Îð¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¹âÎð¼Ô¡×¤ÎÄêµÁ¸«Ä¾¤·
¡ÊÏ»¡Ë¿Í¸ý¸º¾¯²¼¤Ç¤âÃÏÊý¤Î°åÎÅ²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬»ýÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙÀß·×
¡Ê¼·¡Ë¹ñÌ±³§ÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÃæ³Ë¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¸øÅªÊÝ¸±¤Îºß¤êÊýµÚ¤ÓÌ±´ÖÊÝ¸±¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤
¡ÊÈ¬¡ËÂç³ØÉÂ±¡µ¡Ç½¤Î¶¯²½¡Ê¶µ°é¡¢¸¦µæµÚ¤ÓÎ×¾²¤ò¹Ô¤¦°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊµëÍ¿ÂÎ·Ï¤Î¹½ÃÛÅù¡Ë
¡Ê¶å¡Ë¹âÅÙµ¡Ç½°åÎÅ¤òÃ´¤¦ÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä°ÂÄê²½¤È½¾»ö¼Ô¤Î½è¶ø²þÁ±¡Ê¿ÇÎÅÊó½·ÂÎ·Ï¤ÎÈ´ËÜÅª¸«Ä¾¤·¡Ë
¡Ê½½¡ËÇÛ¶ö¼Ô¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±²ÃÆþÎ¨¾å¾ºµÚ¤ÓÀ¸³¶Èóº§Î¨¾å¾ºÅù¤ò¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿Âè»°¹æÈïÊÝ¸±¼ÔÀ©ÅÙÅù¤Î¸«Ä¾¤·
¡Ê½½°ì¡Ë°åÎÅ¤ÎÈñÍÑÂÐ¸ú²ÌÊ¬ÀÏ¤Ë·¸¤ë»ØÉ¸¤Î³ÎÎ©
¡Ê½½Æó¡Ë°åÎÅµ¡´Ø¤Î¼ý±×¹½Â¤¤ÎÁý¶¯µÚ¤Ó·Ð±Ä¤Î°ÂÄê²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Î±ÄÍø»ö¶È¤Îºß¤êÊý¤Î¸«Ä¾¤·
¡Ê½½»°¡Ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ°åÎÅµ¡´ïµÚ¤ÓÀßÈ÷¤Î¹¹¿·Åù¤Ë·¸¤ë¸½ºß¤Î¾ÃÈñÀÇÉéÃ´¤Îºß¤êÊý¤Î¸«Ä¾¤·
ºòº£¤ÎÊª²Á¹âÆ¤ËÈ¼¤¦ÉÂ±¡µÚ¤Ó²ð¸î»ÜÀß¤Î¸·¤·¤¤·Ð±Ä¾õ¶·¤Ë´Õ¤ß¡¢ÉÂ±¡µÚ¤Ó²ð¸î»ÜÀß¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë ¡£
»°¡¢¹Ä¼¼¡¦·ûË¡²þÀµ¡¦²ÈÂ²À©ÅÙÅù
¡ü¸ÅÍèÎã³°¤Ê¤¯ÃË·Ï·Ñ¾µ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î½Å¤ß¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸½¾õ¤Î·Ñ¾µ½ç°Ì¤òÊÑ¹¹¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î¤¿¤á¡¢¹Ä¼¼¤ÎÎò»Ë¤ËÀ°¹çÅª¤«¤Ä¸½¼ÂÅª¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹ÄÂ²¤Ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢¹ÄÅý¤ËÂ°¤¹¤ëÃË·Ï¤ÎÃË»Ò¤ò¹ÄÂ²¤È¤¹¤ë¡×°Æ¤òÂè°ìÍ¥Àè¤È¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂÈ¬Ç¯ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡üÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÄó¸À¡ØÆó½½°ìÀ¤µª¤Î¹ñËÉ¹½ÁÛ¤È·ûË¡²þÀµ¡Ù¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢·ûË¡¶å¾ò²þÀµ¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ¾ÅÞ¤Î¾òÊ¸µ¯Áð¶¨µÄ²ñ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£ÀßÃÖ»þ´ü¤ÏÎáÏÂ¼·Ç¯Î×»þ¹ñ²ñÃæ¤È¤¹¤ë¡£
¡ü¶ÛµÞ»öÂÖ¾ò¹à¡Ê¹ñ²ñµ¡Ç½°Ý»ýµÚ¤Ó¶ÛµÞÀ¯Îá¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ûË¡²þÀµ¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢ÎáÏÂ¼·Ç¯Î×»þ¹ñ²ñÃæ¤ËÎ¾ÅÞ¤Î¾òÊ¸µ¯Áð¶¨µÄ²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÎáÏÂÈ¬Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¾òÊ¸°Æ¤Î¹ñ²ñÄó½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ü²ÄµÚÅªÂ®¤ä¤«¤Ë¡¢½°»²Î¾±¡¤Î·ûË¡¿³ºº²ñ¤Ë¾òÊ¸µ¯Áð°Ñ°÷²ñ¤ò¾ïÀß¤¹¤ë¡£
¡ü·ûË¡²þÀµ¤ÎÈ¯µÄ¤Î¤¿¤á¤ËÀ°È÷¤¬É¬Í×¤ÊÀ©ÅÙ¡ÊÎã¡§¹ñÌ±ÅêÉ¼¹Êó¶¨µÄ²ñ¤ÎÁÈ¿¥µÚ¤Ó½ê¾¸»öÌ³Åù¤Ë·¸¤ëÁÈ¿¥Ë¡ÊÂ¤Ó¤ËCMµ¬À©µÚ¤Ó¥Í¥Èµ¬À©Åù¤Ë·¸¤ëºîÍÑË¡Åù¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À©ÅÙÀß·×¤ò¹Ô¤¦¡£
¡ü¸ÍÀÒÀ©ÅÙµÚ¤ÓÆ±°ì¸ÍÀÒ¡¦Æ±°ì»á¤Î¸¶Â§¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ÇµìÀ«»ÈÍÑ¤ËË¡Åª¸úÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤òÁÏÀß¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËµìÀ«¤ÎÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤ÎË¡À©²½Ë¡°Æ¤òÎáÏÂÈ¬Ç¯ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·À®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡üÎáÏÂÈ¬Ç¯ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¹ñ¹ñ¾ÏÂ»²õºá¡×¤òÀ©Äê¤·¡Ö³°¹ñ¹ñ¾ÏÂ»²õºá¡×¤Î¤ßÂ¸ºß¤¹¤ëÌ·½â¤òÀ§Àµ¤¹¤ë ¡£
»Í¡¢³°¸ò°ÂÁ´ÊÝ¾ã
¡üÀï¸åºÇ¤â¸·¤·¤¯Ê£»¨¤ÊÀïÎ¬´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢ÀïÎ¬»°Ê¸½ñ¤òÁ°ÅÝ¤·¤Ç²þÄê¤¹¤ë¡£
¡ü¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¿ÏÂ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê³°¸ò¼êÃÊ¤òÞ¾ÍÜ¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÎáÏÂ¼·Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¡¢³°Ì³¾Ê¤ËÏÂÊ¿Ä´Ää¤Ë·¸¤ëÉô½ð¤òÁÏÀß¤¹¤ë¡£
¡ü¤ï¤¬¹ñ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤ÎÂçÉý¤Ê¶¯²½¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥ª¥ÕËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤ÎÀ°È÷¤ò²ÃÂ®²½¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢È¿·âÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ëÅù¤ÎÀ°È÷µÚ¤ÓÎ¦¾åÅ¸³«Àè¤ÎÃå¼Â¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¹Ô¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ä¹¼ÍÄø¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ¤·Ä¹µ÷Î¥¡¦Ä¹´ü´Ö¤Î°ÜÆ°¤äÀø¹Ò¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤ÎÆ°ÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿VLSÅëºÜÀø¿å´Ï¤ÎÊÝÍ¤Ë·¸¤ëÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
¡ü¼«±ÒÂâ¤Î±¿ÍÑ¤Ë·¸¤ëÁÈ¿¥¤Î¸úÎ¨²½µÚ¤ÓÅý¹çºîÀï»ÊÎáÉô¤Î°ì¸µÅª»Ø´øÅýÀ©¤Î¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢¼«±ÒÂâ¤Î¶è°èÅý¹çµÚ¤ÓÃæ´Ö·ëÀáÅÀ¤Î´ÊÁÇ²½Åù¤òÃå¼Â¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡üËÉ±ÒÀ¸»º¡¦µ»½Ñ´ðÈ×¤ò¶¯²½¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÎáÏÂÈ¬Ç¯ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖËÉ±ÒÁõÈ÷°ÜÅ¾»°¸¶Â§¤Î±¿ÍÑ»Ø¿Ë¡×¤Î¸ÞÎà·¿¤òÅ±ÇÑ¤·¡¢ËÉ±Ò»º¶È¤Ë·¸¤ë¹ñ±Ä¹©¾³µÚ¤Ó¹ñÍ»ÜÀßÌ±´ÖÁà¶È.¡ÊGOCO:Government Owned, Contractor¡¡Operated¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
¡ü¼«±Ò´±¤ÎºÎÍÑ¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¼¹ï¤Ê¾ðÀª¤ËÂÐ¤¹¤ë´íµ¡´¶¤È¡¢½è¶ø²þÁ±¤ò´Þ¤à¿ÍÅª´ðÈ×¤ÎÈ´ËÜÅª¶¯²½¡¢¼«±Ò´±¤Î¼«±Ò´±¤¿¤ëââ»ý¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¦Í¤·¡¢¸½²¼¤Î¾õ¶·¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¼«±Ò´±¤Î²¸µëÀ©ÅÙ¤ÎÁÏÀß¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Î¼«±ÒÂâ¤Î¡Ö³¬µé¡×¡¢¡ÖÉþÀ©¡×µÚ¤Ó¡Ö¿¦¼ï¡×Åù¤Î¹ñºÝÉ¸½à²½¤òÎáÏÂÈ¬Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
¸Þ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹À¯ºö
¡ü¤ï¤¬¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡Ç½¤¬ÀÈ¼å¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñ²Èµ¡Ç½¤Î¶¯²½¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¶¦Í¤·¡¢Áí¹çÅª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¡¢¹ç°Õ¤·¤¿»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
¡üÎáÏÂÈ¬Ç¯ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆâ³Õ¾ðÊóÄ´ºº¼¼µÚ¤ÓÆâ³Õ¾ðÊó´±¤ò³Ê¾å¤²¤·¡¢¡Ö¹ñ²È¾ðÊó¶É¡×µÚ¤Ó¡Ö¹ñ²È¾ðÊó¶ÉÄ¹¡×¤òÁÏÀß¤¹¤ë¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ãÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¯ºöÉôÌçµÚ¤Ó¾ðÊóÉôÌç¤òÆ±Îó¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¹ñ²È¾ðÊó¶É¡×µÚ¤Ó¡Ö¹ñ²È¾ðÊó¶ÉÄ¹¡×¤Ï¡¢¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É¡×µÚ¤Ó¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶ÉÄ¹¡×¤ÈÆ±³Ê¤È¤¹¤ë¡£
¡ü¸½ºß¤Î¡ÖÆâ³Õ¾ðÊó²ñµÄ¡×¡Ê³ÕµÄ·èÄê»ö¹à¡Ë¤òÈ¯Å¸Åª¤Ë²ò¾Ã¤·¡¢ÎáÏÂÈ¬Ç¯ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ñ²È¾ðÊó²ñµÄ¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ëË¡Î§¤òÀ©Äê¤¹¤ë¡£
¡üÎáÏÂ¶åÇ¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤ËÆÈÎ©¤·¤¿ÂÐ³°¾ðÊóÄ£¡Ê²¾¾Î¡Ë¤òÁÏÀß¤¹¤ë¡£
¡ü¾ðÊóÍ×°÷¤òÁÈ¿¥Åª¤ËÍÜÀ®¤¹¤ë¤¿¤áÎáÏÂ¶åÇ¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£²£ÃÇÅª¡Ê¾ÊÄ£²£ÃÇÅª¡Ë¤Ê¾ðÊóÍ×°÷¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë ÍÜÀ®µ¡´Ø¤òÁÏÀß¤¹¤ë¡£
¡ü¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¦¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ß´ØÏ¢Ë¡À©¡Ê´ðËÜË¡¡¢³°¹ñÂåÍý¿ÍÅÐÏ¿Ë¡µÚ¤Ó¥í¥Ó¡¼³èÆ°¸ø³«Ë¡Åù¡Ë ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎáÏÂ¼·Ç¯¤Ë¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËË¡°Æ¤òºöÄê¤·À®Î©¤µ¤»¤ë¡£
Ï»¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö
ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ÎÁýÂç¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°ÂÁ´À³ÎÊÝ¤òÂçÁ°Äó¤Ë¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼¡À¤Âå³×¿·Ï§µÚ¤Ó³ËÍ»¹çÏ§¤Î³«È¯¤ò²ÃÂ®²½¤¹¤ë¡£ÃÏÇ®Åù¤ï¤¬¹ñ¤ËÍ¥°ÌÀ¤Î¤¢¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
¡ü¹ñ»º³¤ÍÎ»ñ¸»³«È¯¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ñ¸»µÚ¤Ó¹ÛÊª»ñ¸»¡Ë¤ò²ÃÂ®²½¤¹¤ë¡£
¼·¡¢¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦¹ñÅÚÀ¯ºö
¡ü¿©ÎÁ¤Î°ÂÄê¶¡µë³ÎÊÝ¤¬¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Â¸¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¶¦Í¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÅÄÈª¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¸·¤·¤¤µ¤¸õ¤ËÂÑ¤¨ÆÀ¤ë»ÜÀß·¿¿©ÎÁÀ¸»ºÀßÈ÷¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¿¢Êª¹©¾ìµÚ¤ÓÎ¦¾åÍÜ¿£Åù¡Ë¤Ø¤ÎÂç·¿Åê»ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡ü¤ï¤¬¹ñ¤¬¸ÅÍè¤è¤ê°é¤ó¤Ç¤¤¿Èþ¤·¤¤¹ñÅÚ¤òÊÝÁ´¤¹¤ë½ÅÍ×À¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¿¹ÎÓÈ²ºÎ¤äÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê³«È¯¤Ë¤è¤ë´Ä¶ÇË²õµÚ¤ÓºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤òÍÞÀ©¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÅÚÃÏÍøÍÑµÚ¤Ó°Ý»ý´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÎáÏÂÈ¬Ç¯ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¡Ê¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¡Ë¤òË¡Åª¤Ëµ¬À©¤¹¤ë»Üºö¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
È¬¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö
ÆîÀ¾½ôÅç¤Ë¤ª¤±¤ë³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¶¯¿ÙÀ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
¶å¡¢¿Í¸ýÀ¯ºöµÚ¤Ó³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö
¡ü¤ï¤¬¹ñºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ËÎ©¤Á¡¢ÎáÏÂ¼·Ç¯Î×»þ¹ñ²ñÃæ¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤Ë¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºöËÜÉô¡Ê²¾¾Î¡Ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢»Ò¶¡»Ò°é¤ÆÀ¯ºö¤ò´Þ¤àÈ´ËÜÅª¤«¤Ä¶¯ÎÏ¤Ê¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
¡ü¥ë¡¼¥ë¤äË¡Î§¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸·¤·¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤¸¤ß¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¡¢°Ê²¼¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¡£
¡Ê°ì¡ËÆâ³Õ¤Ë¤ª¤±¤ë»ÊÎáÅã¤ò¶¯²½¤·¡¢Ã´ÅöÂç¿Ã¤òÃÖ¤¯¡£
¡ÊÆó¡Ë³°¹ñ¿ÍÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¼Ò²ñ¤È¤ÎËà»¤¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤ÎºßÎ±³°¹ñ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëÎÌÅª¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò´Þ¤á¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¼õÆþ¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ôÃÍÌÜÉ¸¤ä´ðËÜÊý¿Ë¤òÌÀµ¤·¤¿¡Ö¿Í¸ýÀïÎ¬¡×¤òÎáÏÂÈ¬Ç¯ÅÙÃæ¤ËºöÄê¤¹¤ë¡£
¡Ê»°¡Ë³°¹ñ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë°ãË¡¹Ô°Ù¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÈÀ©ÅÙ´ðÈ×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡Ê»Í¡Ë³°¹ñ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Î¸íÍÑ¡¢ÍôÍÑ¡¢°ÍÑ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡üÎáÏÂÈ¬Ç¯ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¡¢ÂÐÆü³°¹ñÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¡ÊÆüËÜÈÇCFIUS¡Ë¤ÎÁÏÀß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎáÏÂÈ¬Ç¯ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¡¢³°¹ñ¿ÍµÚ¤Ó³°¹ñ»ñËÜ¤Ë¤è¤ëÅÚÃÏ¼èÆÀµ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤ëË¡°Æ¤òºöÄê¤¹¤ë¡£
°ì¡»¡¢¶µ°éÀ¯ºö
¡ü¤¤¤ï¤æ¤ë¹â¹»Ìµ½þ²½¤òÎáÏÂÈ¬Ç¯»Í·î¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»Ä¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎáÏÂ¼·Ç¯½½·îÃæ¤Ë¹ç°Õ¤·¡¢À©ÅÙÀß·×¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¡£
¡ü¾®³Ø¹»µë¿©Ìµ½þ²½¤òÎáÏÂÈ¬Ç¯»Í·î¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»Ä¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ°Íý¤·¡¢À©ÅÙÀß·×¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¡£
¡üÎáÏÂ¼·Ç¯ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÄù·ë¤·¤¿¡Ö»°ÅÞ¹ç°Õ¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÊÝ°éÎÁÉéÃ´·Ú¸º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç»Üºö¤ÎÂçÉý¤Ê³È½¼¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡üÎáÏÂ¼·Ç¯ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÄù·ë¤·¤¿¡Ö»°ÅÞ¹ç°Õ¡×¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¹â¹»¶µ°é²þ³×¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºöÄê¤·¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î¶µ°éµ¡²ñ³ÎÊÝ¤È¶µ°é¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡ü¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÈ¼¤¤¡¢Âç³Ø¿ôµÚ¤Óµ¬ÌÏ¤ÎÅ¬Àµ²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ü²Ê³Øµ»½ÑÁÏÂ¤Î©¹ñ¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤ë´ðÁÃ¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ê¸¦µæÈñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Ê¸¦Èñ¤òÂçÉý¤Ë³È½¼¤¹¤ë ¡£
°ì°ì¡¢Åý¼£µ¡¹½²þ³×
¼óÅÔ¤Î´íµ¡´ÉÍýµ¡Ç½¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼óÅÔµ¡Ç½Ê¬»¶µÚ¤ÓÂ¿¶ËÊ¬»¶·¿·ÐºÑ·÷¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÎáÏÂ¼·Ç¯Î×»þ¹ñ²ñÃæ¤Ë¡¢Î¾ÅÞ¤Ë¤è¤ë¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼óÅÔµÚ¤ÓÉû¼óÅÔ¤ÎÀÕÌ³µÚ¤Óµ¡Ç½¤òÀ°Íý¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÁáµÞ¤Ë¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¡¢ÎáÏÂÈ¬Ç¯ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇË¡°Æ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¡£
°ìÆó¡¢À¯¼£²þ³×
¡ü´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤Ï¡Ö¶Ø»ß¤è¤ê¸ø³«¡×¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡Ö´°Á´ÇÑ»ß¡×¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆÃÄê¤Î´ë¶ÈÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ëÂ¿³Û¤Î¸¥¶â¤¬À¯ºö¤Î°Õ»×·èÄê¤òÏÄ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤òÊ§¿¡¤·¡¢¹ñÌ±¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ëÀ¯¼£»ñ¶â¤Îºß¤êÊý¤òÄÉµá¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ²þ³×¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î²ÝÂê°Õ¼±¤Ï¶¦Í¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¸½»þÅÀ¤ÇºÇ½ª·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢Î¾ÅÞ¤Ç¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¸¥¶â¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¸¥¶â¡¢¼õ¤±¼ê¤Îµ¬À©¡¢¶â³Û¾å¸Âµ¬À©¡¢µ¡´Ø»ïÅù¤Ë¤è¤ëÀ¯ÅÞ¤Î»ö¶È¼ý±×µÚ¤Ó¸ø³«¤Îºß¤êÊýÅù¤ò´Þ¤á¡¢À¯ÅÞ¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¶¨µÄÂÎ¤òÎáÏÂ¼·Ç¯Î×»þ¹ñ²ñÃæ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò²Ã¤¨¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÇ¤Ãæ¤Ë·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¡£
¡üÀ¯ÅÞ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¯ÅÞË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡ü°ì³ä¤òÌÜÉ¸¤Ë½°µÄ±¡µÄ°÷Äê¿ô¤òºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎáÏÂ¼·Ç¯Î×»þ¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÄ°÷Î©Ë¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢À®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ü»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÁªµóÀ©ÅÙ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î¾ÅÞ¤Ï½°µÄ±¡µÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö½°µÄ±¡ÁªµóÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄ²ñ¡×Åù¤¢¤é¤æ¤ë¾ì¤ÇµÄÏÀ¤ò¼çÆ³¤·¡¢¾®Áªµó¶èÈæÎãÂåÉ½ÊÂÎ©À©¤ÎÇÑ»ß¤äÃæÁªµó¶èÀ©¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÎáÏÂ¼·Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¡¢Î¾ÅÞ¤Ë¤è¤ë¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
±¦µ°Ê³°¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î¾ÅÞ´Ö¤Ç¡¢À¿¿´À¿°Õ¶¨µÄ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡£
°Ê¾å