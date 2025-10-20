ÊÆµ¼Ô¤¬¼çÄ¥¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÆÃ°ÛÀ¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤ÅÀ¡×¡¡1¿Í¤À¤±ÊÌ¼¡¸µ¡ÄÂ¾Áª¼ê¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤ëÊÉ
¡È¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¿¥Ë¡É¥«¥°¥ê¥ª¡¼¥ó¤âÌî¼ê¤ÇMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ïº£Ç¯6·î¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï14»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¼«¸Ê¿·¤Î55ËÜÎÝÂÇ¡£º£µ¨¤âMVPºÇÍÎÏ¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¤ÏÅêÂÇ¤Î³èÌö¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆµ¼Ô¤ÏÆ±»þ¤Ë¡È¤¢¤ë»ö¼Â¡É¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅêÂÇÆóÅáÎ®¤¬Éü³è¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢6²ó3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ï¡¢½é²óÀèÆ¬¤ò»Íµå¤Ç½Ð¤¹¤â¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¾ì³°ÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢6²ó¤Þ¤Ç¥¼¥í¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£7²ó¤Ï»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òºî¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾ìÆâ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¾Î¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤Ïº¸Ãæ´Ö¤Ë°ìÈ¯¡£»Ë¾å11¿ÍÌÜ¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥²¡¼¥à¡×¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤äÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤â´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿°µÅÝÅª¤ÊÅêÂÇ¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCBS¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ÎSNSÃ´Åö¤Ç¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î»Ê²ñ¤âÌ³¤á¤ë¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ó¥¨¥Ã¥Æ¥£µ¼Ô¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎºÇ¤â¶Ã¤¯¤Ù¤ÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Èà¤¬¤â¤¦¥á¥¸¥ã¡¼8Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÆóÅáÎ®¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¡¢¼¡¤Ê¤ëÆóÅáÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÆµå³¦¤Ç¤âÆóÅáÎ®Áª¼ê¤Î°éÀ®¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥ì¥¸¡¼¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡¢2023Ç¯¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¹¡¦¥¨¥ë¥ê¥Ã¥¸¤ò1½äÌÜ»ØÌ¾¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤âºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ6°Ì¤Ç¡È¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¿¥Ë¡É¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤Ä¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥«¥°¥ê¥ª¡¼¥ó¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤ÏÅê¼ê¡¢¥¨¥ë¥É¥ê¥Ã¥¸¤ÏÌî¼ê¤ËÀìÇ°¡£¥«¥°¥ê¥ª¡¼¥ó¤â¸½¾õ¤ÏÌî¼ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥¨¥Ã¥Æ¥£µ¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤ÇËÜµ¤¤ÇÆóÅáÎ®¤ò»î¤ß¤¿Áª¼ê¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçÃ«¤ÎÆÃ°ÛÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤·¤«¤â¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÈÅÂÆ²Æþ¤ê¥ì¥Ù¥ë¡É¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅêÂÇ¤Î´°À®ÅÙ¤Ë¤âÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë