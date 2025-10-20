TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』第4話 「泡沫の結び目」のあらすじとWEB予告が公開された。

参考：上田麗奈と河瀬茉希がたどり着いた“幸せな世界線” 「私たちって息が合うのね！」

本作は、死を望む少女・比名子と、その血肉を求める人魚・汐莉の関係を描いた百合ホラー。アニメーション制作を手がけるのは、『私の百合はお仕事です！』で知られ、本作が初のシリーズ元請けとなるスタジオリングス。総監督には葛谷直行、監督には鈴木裕輔、シリーズ構成・脚本には広田光毅、キャラクターデザインには郁山想、音楽には井内啓二、音響監督には納谷僚介が名を連ねた。また、主人公の八百歳比名子役の声優は上田麗奈が担当する。

普通の人間には見えないはずの妖怪の血。しかし、美胡の目にはその血が見えてしまっていた。また、美胡は以前より汐莉から妖怪の匂いがしていたと明かす。放課後、比名子は美胡と一緒に遊んでいたが、そこへ汐莉が姿を現す。そして比名子へ強いトーンで、「早く……ソレから離れて」と美胡から離れるように忠告し--。

WEB予告とあわせて、先行カットを使用した4種の“エモーショナルポスター”も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）