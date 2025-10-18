ÂçÃ«¤Î³èÌö¤Ë¤Ù¥·¥¢¤Ï¡È°ì½Ö¤ÎÄÀÌÛ¡É¡¡¥¨¥É¥Þ¥ó¤â°¢Á³¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤è¡×¡Ä¥É¥ó°ú¤¤ÎÏ¢º¿
¥¨¥É¥Þ¥óÀä»¿¡Ä50-50·è¤á¤¿°ìÀï¤Ï¡Öº£Æü¤Þ¤Ç°ìÈÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¡£Åê¤²¤Æ¤Ï7²óÅÓÃæ10Ã¥»°¿¶2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó2¾¡ÌÜ¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂçË½¤ì¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¤Ù¥·¥¢Åê¼ê¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó³°Ìî¼ê¤â¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤ÆÌ¥¤»¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¡¦¥È¥¥¥é¥ó¥°¤Ø»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¥Á¥å¡¼¥ê¥ª¤«¤é3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¤¤¤Ê¤êº¸ÏÓ¥¥ó¥¿¥Ê¤ÎÆâ³Ñ¥¹¥é¡¼¥Ö¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¡¢±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¾åÃÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¡£9»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó3¹æ¤À¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ116.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó187.5¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥446¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó135.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ25ÅÙ¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó2»à¤Ç¤Ï1»î¹ç2È¯¤È¤Ê¤ë4¹æ¥½¥í¤ò±¦Ãæ´Ö¾ì³°¤Ø±¿¤ó¤À¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤é¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬Æ¬¤òÊú¤¨¤ëÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ116.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó188.1¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ33ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£7²ó1»à¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ø5¹æ¥½¥í¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó1»î¹ç3È¯¤Ï»Ë¾å11¿ÍÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤Ù¥·¥¢¤Ï2ÉÃ¤Û¤ÉÄÀÌÛ¡£¡Ö¤¢¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£2ËÜÌÜ¤Ï¡¢ÂÇµå¤¬¾ì³°¤ËÈô¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´ÑµÒÀÊ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£3ËÜÌÜ¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¥À¥°¥¢¥¦¥È¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÂÇµå²»¤¬¤È¤Ë¤«¤¯°ã¤¦¤ó¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯°ã¤¦¤ó¤À¤è¡£Èà¤ÏÆÃÊÌ¤À¤è¡£Èà¤¬10Ã¥»°¿¶¤·¤¿¤³¤È¤µ¤¨ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Î¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥É¥Þ¥ó¤â¡Ö²¿¤È¸À¤¦¤«¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤è¡£6ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¤Ç3ËÜÎÝÂÇ¤·¤¿¤¢¤Î»î¹ç¤¬¡¢ËÍ¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¡¢º£Æü¤Þ¤Ç°ìÈÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È50ËÜÎÝÂÇ¡õ50ÅðÎÝ¡Ê50-50¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ºòÇ¯9·î¤Î»î¹ç¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë