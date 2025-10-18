Ï¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö·ë¹½¤Ç¤¹¡×¡Ä¥í¡¼¥ÞFW¥¹¡¼¥ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½µñÈÝ¤òÌÀ¸À
¥í¡¼¥Þ¡Ê¥»¥ê¥¨A¡ËFW¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¹¡¼¥ì¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
22ºÐ¤Î¥¹¡¼¥ì¤Ï¶¯¹ë¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡Ê¥»¥ê¥¨A¡Ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢2022Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¡£¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï21»î¹ç1ÆÀÅÀ¤ò·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡£ºòµ¨¤è¤ê¥í¡¼¥Þ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤Èº£µ¨¤Ï¥»¥ê¥¨A³«Ëë¤«¤é6»î¹ç¤Ç3ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢2°Ì¤òÁö¤ë¥í¡¼¥Þ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ°õ¾ÝÅª¤Ê³èÌö¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á¯Îõ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥ì¤À¤¬¡¢¡Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥Ã¥µ¥¸¥§¥í¡Ù¤Ë¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤·Ï¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ø·ë¹½¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤¦¤À¤í¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¤À¡£¥ë¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥¹¥Ñ¥ì¥Ã¥Æ¥£¡Ê¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¤â¤½¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤·¡¢Èà¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¡Ö¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥¹¥«¥í¡¼¥Ë¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë¤Î¾·½¸¥ê¥¹¥È¤òÆÉ¤ó¤Ç¾¯¤·ÅÜ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤é¤Ï¤½¤Î¸åÃ¯¤âÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¹Í¤¨¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÎÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ì¤¤ÀAÂåÉ½¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¡¼¥ì¡£
Êì¿Æ¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»ñ³Ê¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÎò»Ë¤¢¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î´Ø¿´¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤¬¡¢¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸½ºß¼«¿È¤¬¿È¤òÃÖ¤¯¥í¡¼¥Þ¤Ø¤Î°¦¤Ï¿¼¤¤¡£·ÀÌó¤Ï2029Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥í¡¼¥Þ¤ÇÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤È¡¢°ìÀ¸¤³¤³¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤ó¤À¡£¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤Î´ê¤¤¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£