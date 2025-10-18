ÌÀÂç5µ¨¤Ö¤êÍ¥¾¡¤Ø²¦¼ê¡ª¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì»ØÌ¾¸õÊä¤ÎÌÓÍø¡¢¾®Åç¤¬³èÌö
ÅìµþÏ»Âç³Ø½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï Âè6½µ¡ã¿ÀµÜµå¾ì¡¦1²óÀï¡ä
¡û ÌÀÂç 9 ¡Ý 2 ÁáÂç ¡ü
¡¡ÌÀÂç¤¬17°ÂÂÇ9ÆÀÅÀ¤ÇÂç¾¡¡£º£½©7Ï¢¾¡¤Ç5µ¨¤Ö¤ê44²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡23Æü¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤òÁ°¤Ë¡¢¾å°Ì»ØÌ¾¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÀÂç¤Îº¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹¡¦ÌÓÍø³¤ÂçÅê¼ê(4Ç¯¡¦Ê¡²¬ÂçÂç¹ê)¤¬ÀèÈ¯¡£7²ó96µå¤òÅê¤²¡¢3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ(¼«ÀÕ1)¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì»ØÌ¾¸õÊä¤Î4ÈÖ¡¦¾®ÅçÂç²ÏÊá¼ê(4Ç¯¡¦Åì³¤ÂçÁêÌÏ)¤¬¡¢4²ó¤Ë±¦Á°¤Ø2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤¹¤ë¤Ê¤É5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡£
¡¡6²ó¤Ë¤Ï1ÈÖ¡¦²¬ÅÄ·¼¸ãÆâÌî¼ê(3Ç¯¡¦Á°¶¶°é±Ñ)¤¬¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡¢3ÈÖ¡¦ºç¸¶¼·ÅÍ³°Ìî¼ê(3Ç¯¡¦ÊóÆÁ³Ø±à)¤¬2ÅÀËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡ÁáÂç¤ÎÀèÈ¯¤Ç¡¢¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Î±¦ÏÓ¥¨¡¼¥¹¡¦°ËÆ£¼ùÅê¼ê(4Ç¯¡¦ÀçÂæ°é±Ñ)¤Ï¡¢5²ó0/3¡¢120µå¤òÅê¤²¤Æ11°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢7¼ºÅÀ¤ÈÊø¤ì¤¿¡£ÌÀÂç¤Ï19Æü¤Î2²óÀï¤â¾¡¤Ä¤È¡¢23Ç¯½Õ°ÊÍè44²óÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¢§ ÌÀÂç¡¦ÌÓÍø³¤ÂçÅê¼ê
¡Ö½Õ¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç(ÁáÂç¡¦°ËÆ£¼ù¤Ë´°Åê¤µ¤ì¤Æ)Éé¤±¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ(¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø)¾å¤¬¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2ÅÀ¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡£½é²ó¤«¤éÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Î®¤ì¤ò¸þ¤³¤¦¤ËÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡£(¥É¥é¥Õ¥È¤ò¹µ¤¨¤Ä¤Ä)¥ê¡¼¥°ÀïÃæ¤Ê¤Î¤Ç²¿¤â¹Í¤¨¤º¡¢
¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤éÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡£¤½¤³¤À¤±¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡×¡£
¢§ ÌÀÂç¡¦¾®ÅçÂç²ÏÊá¼ê
¡Ö(4²ó¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ï) Á°¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¤¤¤¤Î®¤ì¤Ç·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¿¶¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£(ÂÇÀþÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ)Îý½¬¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬¤¤ç¤¦¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£(¥É¥é¥Õ¥È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬)ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÀÆü¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£
¢§ÁáÂç¡¦¾®µÜ»³¸ç´ÆÆÄ
¡Ö½Õ¡¢ÌÀ¼£¤ÏÁêÅö²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¤É¤ì¤À¤±Ä·¤ÍÊÖ¤»¤ë¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Àï¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÈà¤é¤Î°µ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£ÎÏÉé¤±¤Ç¤¹¤«¤Í¡£(°ËÆ£¼ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ) ¤ä¤é¤ì¤¿²ó¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¼é¤ê¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¤â¤¦¾¯¤·¤¤¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤½¤³¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢Èà¤Îº£¸å¤Î²ÝÂê¡£(¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì)ÌÀ¼£¤µ¤ó¤Ï1Ëç¤â2Ëç¤â¾å¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ï¢ÇÔ¤À¤±¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¡¢Á´ÎÏ¤Ç¡×¡£
