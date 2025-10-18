大型犬と姉妹2人が初めてビデオ通話したら…？不思議に思ったわんこが見せた悶絶必至の反応が話題を呼び、投稿は記事執筆時点で3.5万回再生を突破。「何回も見ました♡」「家族の一員だね」「癒されます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：２人の姉妹が『大型犬と初めてのビデオ通話』をした結果…思わず悶絶してしまう『まさかの反応』】

わんことお姉ちゃんが初めてのビデオ通話！

Instagramアカウント「harryhappybernese」に投稿されたのは、バーニーズマウンテンドッグ「ハリー」くんと2人のお姉ちゃんとの微笑ましいやり取り。初めてのビデオ通話をした光景が紹介されています。

お姉ちゃんが『ハリー待っててねー』と声をかけると、ジッと前を向いたまま首をかしげる仕草を繰り返したというハリーくん。犬が首をかしげるのは、相手の話を理解しようとするため。お姉ちゃんの言葉をしっかり聞こうとしているなんて愛らしい限り…！

「おかしいなぁ…」悶絶級の反応♡

ビデオ通話中のハリーくんは、何度も首をかしげて時には尻尾も振っていたとか。その悶絶級の可愛さにはお姉ちゃんたちも思わず『キャーッ！』と黄色い声が出てしまいます。

当のハリーくんは「おかしいなぁ」「声だけ聞こえるよ？」と言っているかのような不思議なお顔をしていたそう。お姉ちゃんの声が聞こえるのに姿が見えない…ハリーくんの困惑が手に取るように分かります。

突然スクッと立ち上がり歩き出したハリーくん。もしかするとスマホの裏に探しに行ったのかもしれません。ハリーくんの悶絶級の可愛さといじらしさに、1秒でも早いお姉ちゃんたちとの再会を望んでしまいますね。

この投稿には「家族の一員として愛されてるね」「一緒に首傾いてましたｗ」「癒しをありがとう」などのコメントが寄せられています。

ハリーくんの頬をなでなですると…？

アカウントではハリーくんのお茶目な特技(！？)がたびたび話題となっています。お姉ちゃんがハリーくんの頬をなでると、なでられた方の頬がムニッと上がるのだとか。右側をなでれば右のほっぺが、左側をなでれば左のほっぺが…！

両側の頬をなでると歯をむき出しにした完全なムキ顔に！もちろん怒っているわけではないので、チャーミングな表情なんだとか。耳の下から頬にかけてのある部分が敏感なようで、ツボを心得ている下のお姉ちゃんがなでると、よくこの表情を見せるのだといいます。

お茶目でキュートなハリーくんと一緒なら毎日退屈知らずですね♡

Instagramアカウント「harryhappybernese」には、ハリーくんとご家族の愉快な日常が投稿されています。ぜひ覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「harryhappybernese」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております