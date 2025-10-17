第1戦から3連勝でWSに王手をかけた

【MLB】ドジャース 3ー1 ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に3-1で勝利した。ワールドシリーズ進出まであと1勝に迫ると、球団公式インスタグラムが“最初”に投稿した守護神・佐々木朗希の写真にLAファンも歓喜している。

初回に大谷翔平投手の三塁打とムーキー・ベッツ内野手の二塁打で先制したドジャースは、その後タイラー・グラスノー投手が追い付かれたものの、以降は投手陣がゼロを並べた。トミー・エドマン内野手の勝ち越し打、相手投手の送球エラーで3点目を奪い、2点リードの9回のマウンドに佐々木が上がった。

第1戦では2/3回を投げて1安打2四球で1失点と乱調だったが、この日は球が走っていた。先頭のボーンはッツの好守備で1死とし、続く打者を遊飛、最後はダービンを空振り三振に仕留めた。最速は99.8マイル（約160.6キロ）だった。

佐々木は最後のアウトを奪うと、感情を爆発させて雄叫びを上げた。球団公式が捉えたのはまさにその瞬間だった。ドジャースの勝利後、チームはリールを2本投稿。そして写真の投稿の“最初”に選んだのが佐々木の咆哮だった。

「ブラボー」「ササキ！」「ロウキ・ササキは文字通りドジャースの救世主よ」「ロウキが私のクローザー」「ロウキ復活！」「ロウキが帰ってきた！」などとLAファンも大興奮。佐々木は今ポストシーズン3セーブ目を記録した。（Full-Count編集部）