ブルペンから相次いだ称賛

【MLB】ドジャース 3ー1 ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手は16日（日本時間17日）、本拠地ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦で2点リードの9回に救援登板。3セーブ目をあげた。この快投にブルペンの“先輩陣”からも称賛が相次いだ。

特大な“ロウキコール”を背にマウンドに上がった。先頭のボーンの初球から99.7マイル（約160.5キロ）を計測。ベッツの好守備で1死を奪うと続く打者を遊飛、最後は空振り三振で切り抜けた。

佐々木はプレーオフでは試合前時点で5試合に登板。0勝0敗、2セーブ、防御率1.50をマークしていた。ただ、敵地で行われたリーグ優勝決定シリーズ第1戦では、9回に2番手で登板したが、2/3回を投げ、1安打2四球で1失点、球数22球で降板していた。

復活の快投にブルペンからも称賛の声が相次いだ。アレックス・べシア投手は「ブレイク（・トライネン）が登板して戦いを続け、バンダが登板して……素晴らしいピッチング、そしてロウキが登板して（一度頷いて）100マイルの球を投げ込んだ。だから……ブルペン陣にとっては良い日だった」と振り返った。

他にもアンソニー・バンダ投手も佐々木を絶賛。「彼はシーズン中、毎日ここに来ていた。彼は常に素晴らしい男だった。誰もが彼の潜在能力を理解していた。それを今彼は発揮してくれている。だが、ブルペンに行って、雰囲気が違うこと、ブルペンから登場するときには先発とはエネルギーが違うということは理解している。彼はそれを受け入れている。見事だ。最初から私は彼がユニコーンのような男だと言っていた。とにかく正直、彼がチームメートでよかったと思っている」と感謝していた。（Full-Count編集部）