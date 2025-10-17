PS6登板で3セーブ＆防御率1.29＆WHIP0.57

【MLB】ドジャース 3ー1 ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャース・佐々木朗希投手は16日（日本時間17日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に9回から救援登板。1回無安打無失点で今ポストシーズン3セーブ目を挙げた。バッテリーを組んだウィル・スミス捕手は、第1戦からの“変化”に驚いたようだ。

佐々木は2点リードの9回からマウンドへ。先頭のボーンに初球から99.7マイル（約160.5キロ）を計測するなど、剛速球が唸りを上げた。その後ベッツの好守備で1死を奪うと、続く打者を遊飛、最後はダービンを空振り三振で切り抜けた。最速は99.8マイル（約160.6キロ）だった。

ワイルドカードシリーズ、地区シリーズでは5回1/3を投げて許した走者は1人と絶対的な投球を見せていたが、リーグ優勝決定シリーズ第1戦は2/3回を投げて1安打2四球で1失点とまさかの乱調。スピードもあまり出ていなかった。しかし、見事に不安を払拭する投球。果たして佐々木に何があったのだろうか。

「今晩はグレートな投球だったと思う。（前回登板と比べて）制球がよくなった。（ストライク）先行で、相手にプレッシャーをかけていた」とスミスはコントロールの改善に手応えを得たようだ。前回落ちていた球速についても「本当に素晴らしく思えたね。いい球だった。球速も出ていた。ストライクを投げていたね」と称え、「スプリットは本当にえげつなかった。いい感じだったね」と“魔球”を大絶賛した。（Full-Count編集部）