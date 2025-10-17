「おみ乃」が手がける注目の新店。名店の焼鳥を気軽に楽しめる（東京・日の出）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回はフードコートに誕生した、焼鳥の名店「おみ乃」が手がける新店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！

OMINO 芝浦（東京・日の出）

おみ乃の味をカジュアルに 写真：お店から

2025年9月、ゆりかもめ・日の出駅から徒歩7分ほどの場所にある複合施設「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」2階ダイニングホールに、本格炭火焼鳥を気軽に楽しめる「OMINO 芝浦」がオープンしました。この店を手掛けるのは、有名グルメガイドで星を獲得し「The Tabelog Award」にて連続受賞している「焼鳥 おみ乃」。店主の小美野正良氏は、実家は鰻店という料理に縁深い環境ながら、大学卒業後はSEとして社会人に。しかし学生時代のアルバイトで魅力を感じていた焼鳥職人という仕事への思いが大きくなり「食べログ 焼き鳥 EAST 百名店」の常連店で「The Tabelog Award」も連続受賞している「鳥しき」に弟子入り。8年の修業を経て2017年に押上で独立し「焼鳥 おみ乃」を開店。2019年に星を獲得して以来、継続して評価を得ています。

2021年には「おみ乃 神谷町」、2023年には京橋に「おみ乃 椿」をオープン。厳選した国産鶏を使い、確かな技術で焼き上げる至高の焼鳥は、どの店舗も高い人気を誇っています。

専用スペースでは職人の焼く姿を眺められる イメージ写真：お店から

フードホール内の店舗は専用スペースを備え、白を基調とした清潔感のあるデザイン。押上本店の上質な世界観を踏襲しつつ、より親しみやすい雰囲気が漂います。客席はカウンター10席とテーブル4席。予約も可能でランチからディナーまで幅広いシーンに対応します。

おみ乃本家特製親子丼 写真：お店から

ランチタイムには「ザクザクジューシー唐揚げ膳」1,815円や「伊達鶏の肉肉メンチカツ膳」1,880円、「おみ乃 本家特製親子丼」2,420円、「おみ乃 本家特製そぼろ丼」2,200円などを用意。特に山椒が香り肉汁溢れる唐揚げや、弾力のあるジューシーな鶏肉とトロトロ卵が絶妙に絡む親子丼は早くも人気になっています。

焼鳥8本盛り 写真：お店から

アラカルトメニューからは「焼鳥8本盛り」3,850円がおすすめ。厳選した国産鶏を使用した本格炭火焼鳥です。「おみ乃」の職人が目の前で丁寧に焼き上げる様子を眺めながら、焼きたてのジューシー焼鳥を堪能できます。

純レバ 出典：トモサクさん

また、東京下町の定番料理で、レバニラ炒めのニラ抜きの「純レバ」924円もおすすめメニューのひとつ。新鮮レバーと刻み青ネギ、にんにくが利いた少し濃いめの味付けで、お酒のあてに最高です。

OMINO 芝浦特別コース 写真：お店から

さらに「OMINO 芝浦特別コース」7,150円では、「おみ乃」の職人が焼き上げる焼鳥6種に加え、野菜焼きや唐揚げなども盛り込まれ、名店の味をカジュアルに楽しめます。本格的でありながら気軽に立ち寄れる「OMINO 芝浦」。芝浦の街の新たな賑わいを支える、注目必至の一軒です。

食べログレビュアーのコメント

本家特製親子丼 出典：ぴーたんたんさん

『食べログアワードBronzeを5年連続受賞、焼鳥おみ乃の姉妹店です。

色々な店が集まるフードコート形式。

予約困難店おみ乃がなぜこのフードコートに存在しているのか不思議です笑

好きな座席に座り、QRコードから注文、会計までスムーズ。電話番号登録して商品が出来上がるとショートメールにメッセージきて受取りに行くシステム。

から揚げ定食にしようかなと思っていましたが、から揚げは1個から追加可能だったので、本店で〆に出されるものと同じという親子丼に。皆さんこれですね笑

・本家特製親子丼（2420円）

おみ乃の本店で〆に出される特製親子丼。名店の人気〆料理をこうして気軽に食せるのは願ってもないこと。見事に半熟に綴じられたヴィジュアルが間違いなく旨いことを予感させます。香ばしく焼き上げられた鶏肉はとても肉厚でジューシー。流石は完璧な火入れ加減での提供ですね。そこにサクサクに揚がったから揚げを容赦なくトッピングして食べ進める口福たるや

他店は1000円台のランチ店が多い中でかなり攻めた価格設定ですが、十分にお値段以上の満足感が得られました』（ぴーたんたんさん）

コース料理一例 出典：みい1218さん

『おみのさんの4店舗目のお店はOMINO芝浦。押上〜神谷町〜椿〜OMINO芝浦。

ここはまた他のお店と違ってBLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 2Fのフードコートという新たなお店ー。メニューも一品料理も唐揚げや鶏の土手煮など店舗とは違って新鮮だった。焼鳥も大山鶏が中心みたいでお店ごとにまた色んなおみのさんを楽しめる♪

今回はコース+軟骨のスパイシー唐揚げとコースにもチュウリップ唐揚げはいってたけどリピートチュウリップ、モモ肉唐揚げ、串ももちろん追加でヤゲンナンコツ、ハツモト、血肝、手羽皮をいただきましたー

今日はおみのさんが焼いてくれてラッキー。伊達鶏がおいしんだーって思ってたけど

おみのさんが焼いてくれた大山鶏も美味しかったー。焼く人で焼鳥ってこんなにも違うんだとおみのさんに教えてもらった♪他の焼鳥屋さんも何軒かいったし、もちろん伊達鶏使ってるところもあったけどやはりおみのさんが一番。

ここはおみのさんのカウンターとテーブル席とあったんだけど、他の席からも頼めるから終始、注文がはいりまくりで大変そうだったけど、さすがだなぁーと。美味しいから仕方ないね。初めて押上に行ったあの日からおみのさんのファンになってる』

※価格は税込。

＜店舗情報＞◆OMINO 芝浦住所 : 東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 2FTEL : 050-5596-7671

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

文：佐藤明日香

The post 「おみ乃」が手がける注目の新店。名店の焼鳥を気軽に楽しめる（東京・日の出） first appeared on 食べログマガジン.