ºÇ½ª²ó¤ËµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¡¢Ê¡Åç¡¦¾ïÈØÆð¼°Ìîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤¬·àÅª¾¡Íø¤Ç¡È¿ÀµÜ½Ð¾ì¡É·èÄê
¤¯¤é¼÷»Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥«¥Ã¥×¡¦ÅìËÌÂè°ì¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹·ë²Ì
¡¡Á´¹ñ¤Î1750¤Î³ØÆ¸Ìîµå¥Á¡¼¥à¤¬ÄºÅÀ¤òÁè¤¦¡ÖÂè6²ó¤¯¤é¼÷»Ê¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡¡Âè19²ó³ØÆ¸Æð¼°ÌîµåÁ´¹ñÂç²ñ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥«¥Ã¥×À±ÌîÀç°ì´úÁèÃ¥¡×¡Ê¤¯¤é¼÷»Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥«¥Ã¥×2025¡¢NPOË¡¿Í Á´¹ñ³ØÆ¸Ìîµå¿¶¶½¶¨²ñ¼çºÅ¡Ë¤Ï¡¢12·î6Æü¡¢7Æü¤ËÅìµþ¡¦¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£9·î27Æü¤Ë¤Ï»³·Á¡¢Ê¡Åç¡¢µÜ¾ë¤ÎÂåÉ½¤¬Áè¤¦¡ÖÅìËÌÂè°ì¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬Ê¡Åç¡¦À¾¶¿Â¼Ì±Ìîµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡ÅçÂåÉ½¤Î¾ïÈØÆð¼°Ìîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤¬Í¥¾¡¤·¡¢¿ÀµÜ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾ïÈØ¤È¡¢»³·ÁÂåÉ½¡¦·¦ÅÄ¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¢µÜ¾ëÂåÉ½¡¦Âçºê¥¸¥å¥Ë¥¢¥É¥é¥´¥ó¤Î3¥Á¡¼¥à¤¬ÁíÅö¤¿¤ê¤ÇÂÐÀï¡£¶¦¤Ë·¦ÅÄ¤ËÂçÎÌÆÀÅÀ¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¾ïÈØ¤ÈÂçºê¤¬Âè3»î¹ç¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£¾ïÈØ¤Ï1-2¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª6²ó¡¢1»à°ìÎÝ¤«¤é3ÈÖ¡¦Â¼ÅÄÂö¿¿¤¬º¸Íã±Û¤¨¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢·àÅª¤ÊËëÀÚ¤ì¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡2023Ç¯Âç²ñ¤Î½àÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢ºòÇ¯¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÂçºê¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢Æ±ÅÀ¤Î6²ó¤Ë6ÈÖ¡¦ã·Æ£¾¤Î±¦±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÅìËÌÂè°ì¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡·ë²Ì
Âçºê¥¸¥å¥Ë¥¢¥É¥é¥´¥ó¡¡13-2¡¡·¦ÅÄ¥¦¥¤¥ó¥°¥¹
¾ïÈØÆð¼°Ìîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡¡11-1¡¡·¦ÅÄ¥¦¥¤¥ó¥°¥¹
¾ïÈØÆð¼°Ìîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡¡3-2¡¡Âçºê¥¸¥å¥Ë¥¢¥É¥é¥´¥ó¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë