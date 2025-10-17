本拠地ブルワーズ戦に救援登板

【MLB】ドジャース 3ー1 ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手は16日（日本時間17日）、本拠地ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦で2点リードの9回に救援登板。3セーブ目をあげた。試合後、NHKのインタビューに応じ「スピードも戻ってきたので自信を持って投げました」と振り返った。

特大な“ロウキコール”を背にマウンドに上がった。先頭のボーンの初球から99.7マイル（約160.5キロ）を計測。ベッツの好守備で1死を奪うと続く打者を遊飛、最後は空振り三振で切り抜けた。

佐々木はプレーオフでは試合前時点で5試合に登板。0勝0敗、2セーブ、防御率1.50をマークしていた。ただ、敵地で行われたリーグ優勝決定シリーズ第1戦では、9回に2番手で登板したが、2/3回を投げ、1安打2四球で1失点、球数22球で降板していた。

試合後、「不安もあったんですけど、この期間でしっかり調整してきたので。初球を投げてみていけるかなと思いました」と振り返った。「しっかり任されたところで力を発揮できるように頑張ります」と力強く宣言。連投も「大丈夫です」と胸を張った。（Full-Count編集部）