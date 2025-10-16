このスマホリングで姿勢が整うって本当？ 実はスマホの持ち方が、肩こりの原因かも
「SYANTO Ring Connect」は、鹿のジビエ革を使用したスマホリング。スマホを本当に持ちやすくしてくれて、姿勢の改善にもつながるアイテムを実際に使ってみました。
特許取得の底面リング
「SYANTO Ring Connect」は、特許取得済みの底面リング構造を採用。人間工学の知識を深めた『鍼灸師』が考案し、吊るして持つ全く新しい構造のスマホリングです。
金属製リングのように指に食い込むことがありませんし、スマホの背面に指を添えるだけで落下の不安感を無くしてくれるので、手全体が自由になり、大画面スマホでも片手で操作しやすくなります。
スマホの使いすぎで、首に負担を感じませんか？ これは首が落ちた状態でスマホを使っているからかもしれません。
しかし、「SYANTO Ring Connect」を使用すれば、特許取得済みの底面リング構造のおかげでスマホ画面が自然と垂直になりやすくなります。それにより首が落ちづらくなり、首への負担軽減、及び姿勢が起きることが期待できるのだとか。
鹿のジビエ革採用。しなやかさと強度を両立
気候変動など、さまざまな要因によって引き起こされている獣害は、人間と動物との共生に大きな課題を残しています。
「広島ジビエレザープロジェクト」と提携することで実現した鹿ジビエ革の採用は、廃棄されてしまう鹿の柔らかく丈夫な皮を有効活用。
この貴重な鹿ジビエ革は、1cm辺り20kg以上の引き裂き強度を持つ強力なベース素材と結合され、しなやかさと強度を両立。長期間愛用できる品質を確保することにも繋がっています。
職人の手によるメイドインジャパン
2023年に板橋区の技術大賞を受賞するなど、高い評価を獲得している「SYANTO」シリーズ。
要件を満たすカバーさえセットされていれば、iPhone、Android、iPadなど機種を選ばずに利用でき、MagSafe充電やマグネット接続のスタンドも問題なく使用可能。
職人の手によって一つ一つ手作りで生産される国内製品として、確かなクオリティを誇っています。
スマートフォンとの付き合い方をアップグレードしてくれる「SYANTO Ring Connect」は、現在、絶賛プロジェクトを実施中です。
