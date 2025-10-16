¥×¥é¥ìー¥ë¡Ö¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡§½ø¡×¤è¤ê¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡×ÅÐ¾ì¼ÖÎ¾¥»¥Ã¥È¤¬12·î6ÆüÈ¯Çä
¡Ú¥Í¥ë¥ÕÀìÍÑÅ´Æ»²¼Æó»Ò»³»ÙÀþ¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡× DD51·Á+¥·¥880¡ÊB2ÎÂ¡ËÂçÊª¼Ö¡Û 12·î6Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§4,950±ß
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡¢¥×¥é¥ìー¥ë¡Ö¥Í¥ë¥ÕÀìÍÑÅ´Æ»²¼Æó»Ò»³»ÙÀþ¡Ø¥ä¥·¥ÞºîÀï¡Ù DD51·Á+¥·¥880¡ÊB2ÎÂ¡ËÂçÊª¼Ö¡×¤ò12·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï4,950±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡§½ø¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ±Ì¾¼ÖÎ¾ÊÔÀ®¤ò¥×¥é¥ìー¥ë¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¥·¥880¡ÊB2ÎÂ¡ËÂçÊª¼Ö¡×¤Ï¥Ñー¥Ä¤òÊ¬³ä¤·¡¢ÊÑ°µ´ïÉôÊ¬¤ò¡Ö500 TYPE EVA ¥Ý¥¸¥È¥í¥ó¥Õ¥©ー¥à¡×¤ËÅëºÜ¤Ç¤¤ë¡£
