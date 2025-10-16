台湾のスーパーで「どこから来ましたか？」→回答に驚きの声「やっぱ列つくってるな日本人」「韓国の国旗の団結力は異次元」結果が個性的すぎ！
回答者の国民性が反映されたアンケート結果がSNS上で大きな注目を集めている。
「台湾のカルフールにある『どこからきましたか？』のアンケートがすごくて2度見した。」
と件のアンケートを紹介したのは台湾旅行情報ウェブメディア「台湾観光ドットコム」の公式アカウント（@TaiwanKanko99）。
大型スーパー「カルフール」でおこなわれていたアンケート。国・地域別に設けられた枠内に旅行者が赤、青のシールを貼ってゆくというものだが、日本は日の丸、韓国は太極旗、香港は「HK」という具合に自然とデザインされていて興味深い。
ーーこのアンケートをご覧になった感想を。
担当者：ほかの観光地で同じようなアンケートを見たことがありますが、このような結果になっているアンケートははじめてみたので驚きました。どのような経緯を経てこのような形になっていったのか気になるとともに、今後の展開にも注目をしております。
ーー投稿に大きな反響がありました。
担当者：反響については正直特に思うところがございませんが、同じようにアンケート結果に驚かれた方が多かったのかなという印象があります。
◇ ◇
SNSユーザー達から
「やっぱ日本人は列つくってるな」
「香港のHK地味にやかましくて好き笑笑」
「韓国の国旗の団結力はほんま異次元」
「個人的に1番ツボなのは香港ww」
「心が汚れているのでフィリピンに(ry」
など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんはこの現象についてどう感じるだろうか？
なお2025年10月から台湾旅行の際にはオンラインの入国カードの提出が必須となった。台湾観光ドットコムの記事「2025年5月リニューアル！台湾入国カードオンライン申請のやり方」ではオンライン申請の手順が詳しくまとめられているので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。
（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）