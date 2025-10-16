»³ËÜÍ³¿¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¡¡¥Ù¥Ã¥ÄºÊ¤Þ¤ÇÂçÀä»¿¡ÄÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿°µÅÝÅªÅêµå
¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎºÊ¤Ï2»î¹çÌÜ¤ò´ÑÀï¡Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç´¶¼Õ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢9²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ7Ã¥»°¿¶¤Ç´°Åê¾¡Íø¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Æ±Î½ºÊ¤«¤é¤âÀä»¿¤ÎÍò¡£¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤ÎºÊ¥Ö¥ê¥¢¥Ê¤µ¤ó¤â¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ê¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Á¥å¡¼¥ê¥ª¤Ë½éµå¤Î96.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.9¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢°Ê¹ß¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÂÇÀþ¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¤¿¡£9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ü¡¼¥ó¤ò»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ²÷Åê·à¤ò´°¿ë¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï2¾¡ÌÜ¡£»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¥Ö¥ê¥¢¥Ê¤µ¤ó¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¡¢±¦ÏÓ¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë