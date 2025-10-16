JFL昇格をかけた地域CL、出場全12チームが決定！1次ラウンドは11月7日から3会場で開催…注目の組み合わせ抽選は今週末

第61回全国社会人サッカー選手権大会は15日、決勝戦が青森県八戸市のプライフーズスタジアムで開催。

試合は1-1で迎えた後半35分、ヴェロスクロノス都農がキャプテンを務めるDF松岡憧のゴールで勝ち越し、FC BASARA HYOGOに2-1で勝利。大会初優勝を飾った。

地域リーグで優勝を逃したチームが、JFL昇格をかけた全国地域サッカーチャンピオンズリーグ（地域CL）の出場権獲得を目指し、すべてをかけて臨むことで知られる「全社」。

今大会の結果を受けて、今年の地域CLに出場する全12チームが以下のように決まった。

北海道：BTOP北海道

東北：コバルトーレ女川

関東：東京ユナイテッドFC

北信越：富山新庄クラブ

東海：岳南Fモスペリオ

関西：アルテリーヴォ和歌山

中国：福山シティFC

四国：FC徳島

九州：ジェイリースFC

全社：ヴェロスクロノス都農、FC BASARA HYOGO、VONDS市原FC

全国9つの地域に分かれて行われている地域リーグの王者に加え、“全社枠”で3チームが出場。VONDS市原FCは、関東対決となった東京23FCとの3位決定戦を1-0で制し、地域CL出場「最後の椅子」を手にしている。

今年の地域CLは、1次ラウンドが11月7日（金）〜11月9日（日）、決勝ラウンドが11月20日（木）〜11月24日（月・祝）に開催（※決勝ラウンドの試合は中1日）。

1次ラウンドはいわぎんスタジアム（岩手県盛岡市）、テクノポート福井スタジアム（福井県坂井市）、高知県立春野総合運動公園球技場（高知県高知市）、決勝ラウンドはゼットエーオリプリスタジアム（千葉県市原市）が会場として使用される。

1次ラウンドは4チームずつに分かれ、各会場でグループごとに総当たり戦を行い、各グループ1位の3チームと2位最高成績の1チームが決勝ラウンドへ進出。そのため、例年のことながらグループ分けが非常に重要だ。

注目の組み合わせ抽選会は今週末、18日（土）に行われる。