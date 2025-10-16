なでしこジャパン、清水梨紗と遠藤純が新体制初招集！イタリア＆ノルウェー戦に向けたメンバー23名発表

日本サッカー協会（JFA）は15日、国際親善試合のイタリア女子代表戦とノルウェー女子代表戦に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）のメンバー23名を発表した。

チームを率いるのはニルス・ニールセン監督。招集リストは以下の通り。

GK：

1．山下杏也加（マンチェスター・シティ/ENG）

12．平尾知佳（グラナダ/ESP）

23．大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

DF：

4．熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス/ENG）

2．清水梨紗（リヴァプール/ENG）

21．守屋都弥（エンジェル・シティ/USA）

13．北川ひかる（エヴァートン/ENG）

3．南萌華（ブライトン＆ホーヴ・アルビオン/ENG）

5．高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）

18．遠藤純（エンジェル・シティ/USA）

6．古賀塔子（トッテナム・ホットスパー/ENG）

MF：

8．清家貴子（ブライトン＆ホーヴ・アルビオン/ENG）

14．長谷川唯（マンチェスター・シティ/ENG）

10．長野風花（リヴァプール/ENG）

7．宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド/ENG）

16．山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

15．藤野あおば（マンチェスター・シティ/ENG）

17．浜野まいか（チェルシー/ENG）

20．松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ/USA）

22．小山史乃観（ノースカロライナ・カレッジ/USA）

19．谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン/GER）

FW：

11．田中美南（ユタ・ロイヤルズ/USA）

9．植木理子（ウェストハム・ユナイテッド/ENG）

今年最後の海外遠征メンバーとして主力が集結。

その中で、昨夏のパリ五輪で右膝前十字靱帯を断裂して以降代表から遠ざかっていた清水梨紗と、こちらも昨年2月に左膝前十字靭帯を損傷し、パリ五輪出場を逃していた遠藤純がニールセン体制で初招集された。

FIFAランキング8位のなでしこジャパンは、24日（金）にイタリアのコモでイタリア女子代表（同12位）と、28日（火）にスペインのラ・リネアでノルウェー女子代表（同13位）と対戦する。