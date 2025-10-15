健栄製薬の乾燥肌治療薬『ヒルマイルド』の新CMに、STARTO ENTERTAINMENT所属の人気グループ『timelesz』の原嘉孝と篠塚大輝が出演することが発表された。

【写真】永瀬廉から変更、ファンが拒否反応を示したtimeleszメンバーの新広告

永瀬廉に代わっての起用

2人は新CMで、「乾燥肌にはヒルマイルド」のフレーズに合わせ、身体の乾燥しやすい部位をリズミカルになぞるダンスを披露するという。

原と篠塚2人でのCM出演は初のこと。出演に際して篠塚は「まだドッキリだと思ってます」と語り、原は「夜はお風呂上がりにしっかり重ね塗りして、寝る前にも気になる部分をケアしています」とのコメントを寄せている。

新CMは、10月18日から放送開始。ファンからは喜びの声が上がっているが、一部でこの起用が物議を醸しているという。

「これまで『ヒルマイルド』のCMには、2020年からKing ＆ Princeの永瀬廉さんが起用されてきました。STARTO社のタレント同士で広告を引き継ぐケースは過去にもありましたが、今年2月に新体制となったtimeleszは、活動開始以降に広告やドラマ、バラエティー番組などあらゆるシーンで一気に起用され始め、事務所による“ゴリ押し”だと批判する声も少なくない。トップクラスの人気を誇る永瀬さんに代わっての今回の起用も、ファンの間で波紋を呼んでいます」（芸能ライター）

「他担だけど引いてる」ファンの拒否反応

ネット上では、

《廉くんだったから使ってたのに…もう買わないや、バイバイ》

《ヒルマイルド使用終了のお知らせ》

《さすがにこれは…他担だけど引いてる》

《このゴリ押しいつまで続くの》

など“拒否反応”を示すコメントが。

しかし、その一方で《同じ事務所で使い続けてくださることが嬉しい》《廉くんが5年間お世話になりました、これからも使います！》と言った声も。

「timeleszは4月20日からフジテレビ系で『タイムレスマン』、10月6日から日本テレビ系で『timeleszファミリア』と、すでに2つの冠番組がスタートしています。6月から8月にかけてのライブツアーでは計24万9000人を動員し、12月からはドームでのライブも決定。オーディション番組『timelesz project』で選ばれた新メンバー組によるCM起用もあり、年末の『紅白歌合戦』出場も囁かれるほどの人気ぶりです」（アイドル誌ライター）

永瀬に代わっての起用もまた、快進撃の一部か――。