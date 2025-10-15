グループアイドル、グラビアアイドル、モデル、DJと多方面で活躍してきた姫川風子（DJひめかわいい）。2022年には自宅マンションから配信中に飛び降りるなど“お騒がせアイドル”としても知られている。10月末から音楽活動を本格的に始めるという彼女に、これまでの芸能活動で出会った数々のトラブル、そして経営者として成功しながらいまだにアイドルを続ける理由を聞いた。

「吉田豪さんとの不倫疑惑って、そもそもどこから湧いた話なんですか」

私の問いかけに、姫川は落ち着いた口調で語り始めた。きっかけは、自身が精神的に不安定だった時期に、結婚しているとは知らず吉田豪氏へ相談の連絡を頻繁にしていたことだった。それを吉田氏の別れた妻が誤解し、Xで姫川の名前を出したことから疑惑が広がったという。

「全然知らない第三者から『吉田豪と不倫してた』とDMがめっちゃ来ていたんですよ。それに当時お付き合いしていたアーティストさんと私が結婚しているという噂も出ていたので、ダブル不倫みたいに言われていて」

姫川はXで不倫を明確に否定。その後、吉田氏は妻と離婚し、現在は配信などで当時の状況を語るようになったことで疑惑は解けたという。

この話一つとってみても、普通の人生で考えれば理不尽すぎる話だが、彼女が話す半生はさらに波瀾万丈だ。

順調な芸能キャリア、と思われた矢先に…

姫川は京都で病院や福祉施設、ダンススクールなどを多角的に経営する実業家の家に生まれた。中学の頃、新体操に打ち込むために上京する。

「元はバレリーナを目指していたんですけど、新体操のコーチに誘われて新体操に転向したんです。中学の時に全国大会にも出たんですけど、疲労骨折で新体操ができなくなってしまって」

姫川は新体操と並行してダンスもやっていた。あるダンスコンペに出場したところ、その姿を見たモデル事務所から声がかかった。その1か月後にはテレビ東京のテレビ番組「ドリームクリエイター」に出演。この番組の出演者5人によって結成されたアイドルグループ「ジュネス☆プリンセス」に所属する。

「もともとアイドルは長く続けられるものじゃないとは思ってました。ただグループは動員もいいし、勢いがあったんです。それにモデル事務所だから、各個人の仕事もちょこちょこと入ってきていたので、将来的にアイドルを辞めた後にも、モデルなり女優なりと芸能の仕事をずっと続けられたらなとは漠然と思ってました」

順調なキャリアを歩んでいるかに見えたが、高校3年の時に現れたプロデューサー兼マネージャーの存在が、彼女の運命を暗転させる。

「そのマネージャーが私に執着し始めて。イベントでの握手会で『ファンとの距離が近い』と怒られたり、仕事関係者の人と仲良く話していると『できているんじゃないか』と疑われたり。いとこと電話していたら『男と電話していただろう』とか言い始めるようになっちゃって」

衝撃の一言＆突然の…

執着はエスカレートする。マネージャーにソロ曲の練習をするためとカラオケに誘われると、さんざんラブソングを歌わされた挙句、「高校を卒業したら親御さんにも挨拶に行くから結婚しよう」と唐突に告げられた。当時、姫川は高校3年で相手は38歳。男性と初めて握手したのが握手会だった彼女にとって、自分がマネージャーから性的な目で見られていたという衝撃は計り知れなかったという。

その後、問題のマネージャーは去ったが、悪夢は続く。高校の修学旅行で沖縄を訪れた際、プールで遊んでいると友人から「えっ、グループ解散しているよ」と告げられた。メンバーには告げず、事務所がグループ解散を発表したのだ。後日メンバーが集められ、改めて解散を告げられた。解散ライブもない、一方的な通告だった。

「ジュネス☆プリンセス」解散後、姫川は別のアイドルグループに加入したが、どれもトラブルに見舞われた。あるグループでは給料が自分だけ支払われておらず、問い詰めると「この話もし他の人に言ったら芸能活動できなくさせてやるぞ」と脅された。プロデュースユニットを作った際には突然、運営が飛んでいなくなったこともある。アイドルにおけるトラブルをほぼ味わった。

フリーになった時期、姫川は交友関係を広げようとDJやグラビア撮影会などの仕事を勢力的にこなしたが、キャパシティを超える仕事量は体を蝕んでいった。特に記憶が飛び、片耳が聞こえなくなるほどだった。

飛び降りは「記憶がない」

張り詰めていた糸は、ある日、ぷつりと切れた。2022年3月、姫川は配信中に自宅マンション７階から飛び降りる。

「その時の記憶がないんですよ。家に着いた瞬間、ふって全部切れちゃって。記憶はないんですけど、インスタライブをしていたみたいで。当時はリストカットをしていた時期だったんですよ。それでアンチから『どうせあいつは死ぬ気がない』みたいに言われていて…。配信中にバーって飛び降りちゃったみたいです」

幸いにも、7階の自室から身を投げたものの、2階下の5階部分のバルコニーに落下したことで、奇跡的に一命を取り留め、肋骨と鼻を骨折だけで済んだ。

この時、飛び降りたマンションは姫川が自身で購入したマンションだった。芸能の仕事の傍ら、18歳の時から飲食店の経営や、コンカフェのコンサルティング業を始め、現在はプロデュースも含めると十数軒の飲食店に関わり、元麻布で割烹料理店、六本木でバーのオーナーも務める。

それでもアイドルを続ける理由

「気付いてはいるんですよ。私は経営の方が向いてるって」

一方、芸能活動では嫌な目にも両手で数えられないほどに遭ってきた。なのに芸能界、特にアイドルという職業になぜこだわり続けるのだろうか。

「それって、すごくみんなに聞かれるんですけど、私ってファンの人が大好きなんですよね。私のファンってすごく長い人が多くって。DJイベントや撮影会、コンカフェにゲスト出勤をしてくれるんです。ただファンが見たいのって、きっとアイドルとしての私なんだなと思っていて」

「私はファンと繋がることもできないし、別に結婚することもできるわけじゃない。私が幸せならそれでいいよと言ってくれるんですけど、ファンのみんなが今まで費やした時間やお金はそれでは返せないと思っていて。幸せにできるまでは私は辞められないなっていう気持ちが強いんです」

苦しいことも多かったこれまでの活動について、こう振り返る。

「自殺未遂の時もそうですけど、人間いつか笑って話せるようにもなるし、そこを糧にすることもできる。マイナスに考えても『じゃあ、今まで自分が頑張ってきた分って何だろう？』って思っちゃうから。ただ、もし本当に無理かもってちょっとでも思ったら、どの職業でも本当に休んだ方がいいと思う。精神と体調とあと周りの環境ってやっぱり直結するので。それでも、絶対やり直せはするので。いつか人の噂なんて消えるし、意外と大丈夫」

