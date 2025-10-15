ÂçÃ«æÆÊ¿¤Îµ¯ÍÑË¡¤á¤°¤ê»¿ÈÝ¿¿¤ÃÆó¤Ä¡Ö¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¡×¡¡»Ø´ø´±¤ÎÀâÌÀ¤Ëµå³¦OBµ¿Ìä
¥É·³¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¥Ô¥é¡¼»á¤Ï¹ÎÄê¡¢¥¯¥é¥Ã¥Ä»á¤Ïµ¿Ìä»ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂè1¡¢2Àï¤ÎÀèÈ¯¤«¤é³°¤ì¤¿È½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿2¿Í¤Îµå³¦OB¤â°Õ¸«¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÅö½é¡¢ÂçÃ«¤òÂè1Àï¡¢Âè2Àï¤ÇÀèÈ¯¤µ¤»¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè1Àï¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¡¢Âè2Àï¤Ï»³ËÜÍ³¿Î¾Åê¼ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤«¤éÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè1Àï¡¢Âè2Àï¤ÏÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ç¡¢¸µ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ê¤É¤Ç³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ô¥é¡¼»á¤Ï¡¢ÅÐÈÄ²óÈò¤Ï¡ÖÍý¤Ë¤«¤Ê¤¦¤ä¤êÊý¡×¤È¤·¡¢ÂÇ·â¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò»Ù»ý¡£¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï°Û¤Ê¤ë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÁÈ¤ßÊý¤ò¤¹¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÏËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ìÔÂô¤ÊÁÈ¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÊÂè1¡¢2Àï¤Ë¥¹¥Í¥ë¡¢»³ËÜ¤Ï¡ËÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍý¤Ë¤«¤Ê¤¦¤ä¤êÊý¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÅê¼ê¿Ø¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏÂÇÀþ¤ÇºÇ¤â¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÂÇ¼Ô¡×¤ÈÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂçÃ«¤ÎÌò³ä¤ò¶¯Ä´¡£¡ÖÂ¿¾¯¤Ç¤â¡ÊÅêµå¤Î¡Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¡¢ÂÇ·â¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬2¿Í¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢Èà¤ÎÁ°¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤âÆþ¤ì¤¿¤é3¿Í¤È¤â¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÅÐÈÄ½ç¤Î½ÀÆð¤ÊÄ´À°¤ò¹ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥Ã¥Ä»á¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎÎÏÅê¤òÍýÍ³¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¡ÊÂçÃ«¤Ï¡Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Í£°ì¤Î¡ÊÀèÈ¯¡ËÅê¼ê¤À¡£ÂÇ·â¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Åê¤²¤Ê¤¤¤Î¤Ï²¿¸Î¤À¡©¡¡ÅêÂÇ¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤ÎÂÇ·â¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ê¬¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¯¥é¥Ã¥Ä»á¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤³¤ì¤Û¤ÉÂÎÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤·¤¿¤³¤È¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£Åê¼ê¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÊÈèÏ«ÅÙ¤¬¡Ë°ã¤¦¤È¸À¤¦¡£»×¤Ã¤¿¤Û¤É²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¡ÊºÇÂç¡Ë7Àï¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Í¥ë¤È¥ä¥Þ¥â¥È¤¬¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¡Ë2½äÌÜ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë