Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢Áª¼ê¤Ø¤Î¡ÖÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡×¤ËÀ¼ÌÀ¡Ä¡Ö°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸·Àµ¤ÊÂÐ½è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£±£´Æü¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤¡×¤È¤·Áª¼ê¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ø¤Î¸·Àµ¤ÊÂÐ±þ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡ÖÆüº¢¤è¤êÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÂçÂ¿¿ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤ÏÀáÅÙ¤¢¤ë±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÉô¤ÎÊý¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤òÍè¤¹¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤º¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤ÆÃÇ¤¸¤ÆµöÍÆ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼¨¤·¤¿¡¢
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÖÎ¾¡¦ÅÌÊâÅù¤Ë¤è¤ëÄÉÁö¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤Îµï½»¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¡¢¤Þ¤¿²ñ¾ì¤ä»öÌ³½ê¶áÊÕ¤Ç¤ÎÂÔ¤ÁÉú¤»¹Ô°Ù¡¢£Ó£Î£Ó¤ä£Ä£Í¤Ç¤Î¼¹Ù¹¤ÊÏ¢Íí¤ä¶¼Ç÷¡¢¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Ê¤É¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤ª¤ä¤á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö¤Þ¤¿¡¢²áµî¤ËÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¡¢¤¹¤Ç¤Ë·Ù»¡¤è¤ê´«¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁª¼ê¤Ø¤ÎÀÜ¿¨¡¢²ñ¾ì¤Ø¤Î½ÐÆþ¤ê¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¤ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢½êÂ°¡¦»²ÀïÁª¼ê¤ÎÊªÅª¡¦¿´ÍýÅª¤Ê°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸·Àµ¤ÊÂÐ½è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ø¤ÎÃÇ¸Ç¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÀáÅÙ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¼¡Âè¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤¬³èÆ°¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¸æÍý²ò¡¢¸æ¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤Î±þ±ç¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£