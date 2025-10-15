º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢Âè2Àï¤ÏÅÐÈÄ²óÈò¤Ø¡¡´ÆÆÄ¡Ö²ÄÇ½ÀÄã¤¤¡×¡ÄÁ°Æü¤Ï1¼ºÅÀ¤ÇÅÓÃæ¹ßÈÄ¡¢µåÂ®¤âÄã²¼
¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÀïÁ°¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±Àï¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡ÖÄã¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î9²ó¡¢¼é¸î¿À¡¦º´¡¹ÌÚ¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1»à¤«¤é¥³¥ê¥ó¥º¤Ë»Íµå¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¥º¤ËÃæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Îµ¾Èô¤Ç¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¸òÂå¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ·×5²ó1/3¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏµåÂ®¤â160¥¥í¤òÄ¶¤¨¤º¡¢À©µå¤âÍð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÏ¢Åê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅÐÈÄ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ï»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£µåÂ®¤¬Íî¤Á¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅú¤¨¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ò²æ¡¹¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°èÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤â¡¢½àÈ÷ËüÃ¼¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸»ºÀ¤Î¤¢¤ëÅêµå¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÈèÏ«¤Ê¤Î¤«Åêµå¤Î¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤ì¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë