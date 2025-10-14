ＭＬＢ公式サイトは同サイトの記者ら専門家による１３日（日本時間１４日）に開幕したナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ＝７回戦制）の勝敗とＭＶＰ予想を発表した。それによると２６人中２１人がドジャースの勝利を予想し、ＭＶＰで最も票を集めたのは大谷翔平投手（３１）だった。

ドジャースの６戦での勝利が１１人、５戦での勝利が６人、７戦での勝利が４人、ブルワーズの７試合での勝利が３人、６戦での勝利が２人となっている。

ベテランのスコット・マーキン記者は「ドジャースは１０月に向けて準備万端だ。２月（のキャンプ）時点で彼らの目標はプレーオフ進出ではなく、（ワールドシリーズ）優勝だった。彼らは準備が出来ている」とワールドシリーズ連覇に向けて進んでいると主張。

コンテンツ担当のマット・マイヤーズ副社長は「ローテーションを組めることはドジャースにとって大きな後押しになる。また、試合終盤のブルペンの不調を解決してくれると思われる佐々木朗希投手の存在も大きい」と佐々木朗希投手（２３）の守護神定着を理由に挙げた。

一方、ベテランのマーク・ファインサイド記者は「ブルワーズは毎回、負けそうになると勝ち方を見つけ出す。今回も例外ではない」と強調。リサーチャー兼ライターのジェイソン・フォスター氏は「レギュラーシーズンでの勝利（７月に６連勝）は偶然ではない」と指摘した。

大混戦はＮＬＣＳのＭＶＰだ。「ドジャースからは佐々木朗希からポストシーズンのレジェンドのＥ・ヘルナンデスまで９人の選手が投票を受け、最終的に大谷がトップに立った」とするも１位の大谷は５票、２位がベッツの４票、３位がＴ・ヘルナンデスと佐々木の３票となっている。

同サイトは「ワイルドカードシリーズ第１戦で２本の本塁打を放って以来、大谷は２年目のポストシーズンで２２打数２安打にとどまっている（通算２７打数４安打、打率１割４分８厘、２本塁打、５打点）。地区シリーズではフィリーズの強力な左腕投手陣に抑えられ、わずか１安打に終わった。理論上はこの二刀流スターにとって右腕が中心のブルワーズとの対戦はより有利なはずだ」と解説。初勝利を挙げた先発投手としても期待した。いずれにせよＮＬＣＳ突破のカギは大谷のバットが握っている。