箱根に美食と温泉を楽しむ静寂の宿「箱根 ひばり乃」和の会席料理とデザートに舌鼓
【女子旅プレス＝2025/10/13】神奈川県・箱根町仙石原に美食に特化した大人のための宿泊施設「箱根ひばり乃（はこね ひばりの）」が開業した。
◆箱根・仙石原の静かな森に佇む美食宿「箱根 ひばり乃」
10月11日開業の同施設のコンセプトは「静かな森にひっそりと佇む、大人のための美食宿」。滞在を通じて感性を刺激し、旅の記憶を贅沢に刻む「美食体験」がこの宿の根幹をなす。
料理人が全国から厳選した旬の食材を使用し、一品一品丁寧に仕上げる和の会席料理は、日本の四季を表現する創造性と繊細な技が光る。雲丹とキャビアを組み合わせた極上の一皿や、香ばしく炙った肉と果実の酸味が重なり合う創作会席など、伝統に現代の感性を添えた品々は記憶に残ることだろう。
美食体験は夕食の会席料理だけにとどまらない。到着時のウェルカムスイーツに始まり、夜には優雅なバータイムで特製デザートを添え、翌朝も旅の余韻を閉じ込めるスイーツで締めくくる。パティシエが手がける洗練されたオリジナルデセールは、特別な美食旅を構成する要素のひとつだ。
◆滞在を彩る洗練された客室空間
全11室の客室はすべて露天風呂または半露天風呂付き。
澄んだ空気と森の景色に包まれながら、四季の移ろいを感じる静謐な湯浴みを心ゆくまで堪能できる。客室は自然素材の質感を活かし、落ち着いた照明で上質な寛ぎを演出する。
また共有スペースとして、厳選されたワインやカクテル、日本酒とともに特製デザートを楽しむバースペース、滞在のひとときにぴったりなカフェバー＆ラウンジと、静かなひとときを過ごすのに最適な設備も併設されている。（女子旅プレス／modelpress編集）
■箱根ひばり乃（はこね ひばりの）
所在地：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1285番地の17
電話：0460-83-3977（代表）
