ロバーツ監督がロースターの入れ替えを示唆

地元のスターの動向を、母国メディアも心配している。ドジャースのキム・ヘソン内野手は、プレーオフでもベンチを温める時間が長く、リーグ優勝決定シリーズではロースター外となる可能性が浮上。韓国メディア「スポーツ朝鮮」は、「外されるとしても、納得いかないほどの成績や結果を残していないのは事実」と指摘した。

デーブ・ロバーツ監督は11日（日本時間12日）に行った会見で、2日後に始まるリーグ優勝決定シリーズでは、地区シリーズのロースターから投手を増やし、野手を減らすことを示唆。地元紙「オレンジ・カウンティ・レジスター」のドジャース番を務めるビル・プランケット記者は、X（旧ツイッター）でキムかジャスティン・ディーン外野手を外すことになると予想している。

キムは、プレーオフでは9日（同10日）にようやく代走で出場したのみで、ベンチを温める日々が続いている。スポーツ朝鮮は「キム・ヘソンがNLCSロースター脱落の危機」と報道。「キム・ヘソンはワイルドカードシリーズからポストシーズンのロースターに名を連ねてきたが、ほとんどの時間をベンチで過ごしていた」と伝えた。

ドジャースも順調に勝ち進んでおり、「ロバーツ監督はなかなかラインアップに変化を加える様子を見せなかった。監督の選択に異論は唱えにくい」と言及。9日（同10日）には代走で暴投によりサヨナラのホームを踏んだが、「チャンピオンシップシリーズのロースターから外されるとしても、納得いかないほどの成績や結果を残していないのは事実だ。脱落候補に挙がったのもやむを得ない。これまで打席にすら立っていない」と現状を指摘している。（Full-Count編集部）