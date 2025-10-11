ÊÆ¤ÎÇúÌô¹©¾ì¤ÇÇúÈ¯¡¢»à¼ÔÊ£¿ô¡¡ÆîÉô¥Æ¥Í¥·¡¼½£¡¢18¿ÍÉÔÌÀ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÆîÉô¥Æ¥Í¥·¡¼½£¤Î·³»öÍÑ¤ÎÇúÌôÀ½Â¤¹©¾ì¤Ç10Æü¡¢ÇúÈ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÊÝ°Â´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤Î»à¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢18¿Í¤Î°ÂÈÝ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï·ú²°¤¬À×·Á¤â¤Ê¤¯ÇË²õ¤µ¤ì¤Æ²Ð¤Î¼ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤¬¤ì¤¤¬»¶Íð¡£ÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤¬ÇúÈ¯¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¥Æ¥Í¥·¡¼½£¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤ÎÆîÀ¾Ìó100¥¥í¡£CNN¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ú²°¤Ç¤ÏÌó80¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¦¤Á²¿¿Í¤¬Åö»þÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£¥Ç¡¼¥Ó¥¹ÊÝ°Â´±¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÇúÈ¯¸å¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ÁÍÆ¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£Á´¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£