¡ÖÀõ¤Ï¤«¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤ÈÈãÈ½Â³½Ð¡ÄÅìµþÅÔµÄ¡Ê60¡Ë¡¡¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤òX¤Ç¡Ö²Ò¶Ì¡×¸Æ¤Ó¢ªÎØÅçÅÉ¤Î»ØÅ¦¤Ë¼Õºá¡õÅê¹Æºï½ü
¡Ö¾®ÃÓÃÎ»ö¤Î³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÀ¯ÉÜ¤¬Â´¶È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤âÅÔÌ±¤¬µ¿Ç°¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤âºÆ»°ºÆ»Í¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ºÇ¿·¤ÎÂ´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤ÎµÄ²ñ¤Ø¤ÎÄó½Ð¤òµá¤áÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
10·î9Æü¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿ÅìµþÅÔµÄ²ñÄêÎã²ñ¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤³¤¦ÁÊ¤¨¤¿¤Î¤ÏÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡Ö¼«Í³¤ò¼é¤ë²ñ¡×ÂåÉ½¤Î¾åÅÄÎá»ÒÅÔµÄ¡Ê60¡Ë¡£
Æ¤ÏÀ¤Î½ªÈ×¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¥¨¥¸¥×¥È¤Î·ÐºÑÃÄÂÎ¡ÖÆüËÜ¡¦¥¨¥¸¥×¥È·ÐºÑ°Ñ°÷²ñ¡×¤ÈÅìµþÅÔ¤Î´Ö¤ÇÄù·ë¤µ¤ì¤¿¡¢¥¨¥¸¥×¥È¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Ç»Å»ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¦½¤¤ä¾ðÊóÄó¶¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°Õ½ñ¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡ÖÆÃÄê¤Î¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸ÛÍÑÂ¥¿Ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¹ç°Õ½ñ¤ÎÄù·ë¤ÏÎòÂåÃÎ»ö¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡×¡Ö¤Ê¤¼¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï¥¨¥¸¥×¥È°ì¹ñ¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹ç°Õ¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤Èµ¿Ìä»ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¡Ê73¡Ë¤Î³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÔµÄ²ñµÄ°÷¤È¤·¤ÆÅÔÀ¯¤Îºß¤êÊý¤òÌä¤¦¤¿¾åÅÄ»á¤À¤¬¡¢ËÜ²ñµÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±Æü¿¼Ìë¤ËX¤ÇÒì¤¤¤¿Åê¹Æ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¾åÅÄ»á¤Ï9Æü23»þ¤¹¤®¡¢¡Ö¾ðÊóÊç½¸¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¾®ÃÓÃÎ»ö¤È½÷À¶ÉÄ¹¤¬ ¥ª¥½¥í¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤ë ÀÖ¤¤²Ò¶Ì¡Ä¤â¤È¤¤¸û¶ÌÉ÷¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Î ¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊóÂçÊç½¸¡Õ¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ô¡ÕÆâ¤ÏÁ´¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¾®ÃÓ»á¤È¤½¤Î¼Ð¤á¸å¤í¤ËºÂ¤ë½÷À¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿²èÁü¤âÅº¤¨¤é¤ì¡¢2¿Í¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿ÀÖ¤¤¥Á¥ã¡¼¥à¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤¬¡È»Øº¹¤·¥¹¥¿¥ó¥×¡É¤Ç¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÔËÜ¿Í¤ËÊ¹¤±¤Ð¡©¤È¤·¤«¡Õ¡Ô¸Ä¿Í¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Þ¤Ç¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¹¶·âÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¡Õ¡ÔÍß¤·¤¤¤Î¤«¤è ¤½¤ì¤È¤âÁÆÃµ¤·¡©¡Õ¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÔÆÃ»ºÉÊ¤Î¼¿ÅÉ¤ê¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í ¤¤Ã¤ÈÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡Õ¡ÔÎØÅçÅÉ¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡Õ¡Ô¿¦¿Í¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö²Ò¶Ì¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅìµþÅÔ¤Ç¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÀÐÀî¸©¤ËÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤òÍ¤¹¤ë¿¦°÷¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éü¶½»Ù±ç¤È¤·¤ÆÎØÅçÅÉ¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ØÎØÅçÅÉ±þ±ç¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ù¤âÅÔÆâ¤Ë³«Àß¤·¡¢¾®ÃÓ»á¤âºòÇ¯6·î¤ËÎØÅçÅÉ¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±Ç¯7·î¤ËÀÐÀî¸©¤ÇÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤ÎØÅçÅÉ¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÅÄ»á¤¬X¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¾®ÃÓ»á¤Î²èÁü¤Ï¡¢9Æü¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾®ÃÓ»á¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Ï¡¢ÃÚÃÎ»ö¤È¤ÎÌÌ²ñ¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿ÎØÅçÅÉ¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ÈÆ±¤¸¿§¡¢·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÅÄ»á¤âÅÔ¤¬±þ±ç¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤ÏÅÔµÄ¤È¤·¤ÆÁÛÁüÎÏ¤Ë·ç¤±¤Þ¤¹¤·¡¢¾®ÃÓ»á¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÙèÙé¤¹¤ë¤Î¤Ï¡È¤ä¤ê¤¹¤®¡É¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¿ô¡¹¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾åÅÄ»á¤Ï¾®ÃÓ»á¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤òÙèÙé¤·¤¿Åê¹Æ¤òºï½ü¡£10Æü14»þ¤¹¤®¤Ë¹¹¿·¤·¤¿X¤Ç¡Ô¾®ÃÓÃÎ»ö¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¡Õ¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤³¤¦¼Õºá¤·¤¿¡£
¡ÔÇ½ÅÐ»Ù±ç¤ÎÎØÅçÅÉ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤³¤È¤«¤é¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÈïºÒÃÏ¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÉÔÌû²÷¤Ê»×¤¤¤òÊú¤«¤»¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤ò»È¤¤À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£´û¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¤´ÌÂÏÇ¤ò¹¤²¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ëºï½ü¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇÛÎ¸¤ËÇÛÎ¸¤ò½Å¤Í¤Æ¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤òÅÔµÄ¤È¤·¤ÆÃ´¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢X¤Ç¤Ï¼«¿È¤¬ËÜ²ñµÄ¤Ç°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¾®ÃÓ»á¤òÄÉµÚ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÅÄ»á¡£¤·¤«¤·¾®ÃÓ»á¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤òÙèÙé¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤µ¤Û¤É¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¼Õºá¤·¤¿¸å¤â¸·¤·¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÀõ¤Ï¤«¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£²¿¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡Õ
¡Ô²¿¸Î¤ËÅÔÃÎ»ö¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡£¼«Ê¬¤â¤µ¤ì¤¿¤éÉÔÌû²÷¤À¤í¤¦¤Ë¡Õ
¡Ô¾Ã¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î¥Ý¥¹¥ÈÎ®¤ì¤ÆÍè¤¿¤±¤É¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤âºï½ü¤·¤Æ¼Õºá¤¹¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Á¥ã¥é¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¦¤«¤ß¤ó¤ÊËº¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤Ã¤ÆÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤¬¡ÄÁ÷¿®¥Ü¥¿¥ó²¡¤¹Á°¤Ë²¿¤È¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Õ