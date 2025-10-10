寝だめは逆効果！ 週末にまとめ寝しても疲れは取れない【１週間で勝手にぐっすり眠れる体になるすごい方法】

土日の寝だめは全く意味がない

仕事が忙しい人などは、平日は目いっぱい働いて、週末の休みにゆっくりしようと思うものです。睡眠も同様で、平日の睡眠不足を土日に補おうとする人も多いでしょう。つまり「寝だめ」です。しかし、寝だめは少しの負債を補うだけ、決して貯金にはなりません。

人間は、生まれながらに体内時計が刻む1日のリズム「サーカディアンリズム」が備わっています。朝になるとすっきりと目が覚めて活動的になり、夜になると自然に眠くなるのは、この体内時計が刻むサーカディアンリズムによるものです。たとえ土日に寝だめをしたとしても、１日周期で夜には眠気がやってきます。「前の日に12時間寝たから、翌日は眠くならない」ということはあり得ません。

また、サーカディアンリズムと自律神経は密接につながっています。寝だめをすると、１日のリズムが乱れ、自律神経のバランスを乱す恐れがあります。そうなると朝すっきり起きられなくなったり、寝つきが悪くなったり、睡眠の質が低下したりと、睡眠自体に悪影響をおよぼすことになるのです。

もうひとつ、人間には「１日の疲れをその日のうちに解消したい」という欲求があります。日中に活動することで脳に眠気を引き起こす物質が蓄積されます。これにより「睡眠圧」と呼ばれる「眠りたい」という欲求が高まり、強い眠気を感じるようになります。このようにして人の体は毎日、適切な睡眠をとるようにできているのです。

「眠くなるタイミング」は毎日必ずやってくる

概ね24 時間周期で「覚醒」と「睡眠」を繰り返すサーカディアンリズムという１日のリズムがある

