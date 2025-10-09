【figma 新条アカネ（ニューオーダー）】 2026年7月 発売予定 価格：11,800円

マックスファクトリーは、可動フィギュア「figma 新条アカネ（ニューオーダー）」を2026年7月に発売する。価格は11,800円。

本商品は劇場版「グリッドマン ユニバース」より新たな姿となった新条アカネをfigmaシリーズで立体化したもの。劇中の豪華な衣装姿が再現され、腰の大きなリボンや頭部のエフェクトなども細かく造形されている。

各部可動により様々なポージングが可能となっており、表情パーツは「笑顔」、「叫び顔」、「ウィンク顔」、「目閉じ顔」の4種類が付属する。

オプションパーツとして「アクションストールパーツ L・R」、「インスタンス・ドミネーション手」、「表情手」ほかが付属する。

figma 新条アカネ（ニューオーダー）

2026年7月 発売予定

価格：11,800円

サイズ：全高約135mm

(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会