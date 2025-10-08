「夜間の事故防止を」 死亡事故うけて交通安全よびかけ【徳島】
10月1日、自転車に乗っていた女性が車にはねられて死亡する事故が起きた松茂町の県道で、8日の朝に安全運転の呼びかけが行われました。
松茂町笹木野の県道・長原港線で行われた交通安全キャンペーン。
ボランティアら約30人が、「歩行者に優しい運転を」などと書かれた幟旗を掲げ、ドライバーに安全運転を呼びかけました。
この場所では10月1日、自転車で県道を横断中の高齢女性が車にはねられて亡くなる事故が発生。
（板野警察署・佐々木弘幸 交通課長）
「夜間になりますと視界が狭くなりますし、ライトの照射の範囲が限られてくるので」
「どうしても歩行者や、わき道から出てくる自転車の発見が遅れる」
2025年、県内では16人が交通事故で死亡、うち6人が歩行者と自転車でした。
さらにこのうち5人が、日没後の夜間に事故に遭っています。
（板野警察署・佐々木弘幸 交通課長）
「反射材をつけて自分の存在を車に知らせることを心がけて、事故抑止に努めて下さい」
事故防止に有効という反射材。
多くの人に身に付けてもらおうと、阿南市の交番ではある活動が行われています。
午後6時、警察官2人がパトロールに出発しました。
歩いている人を見かけると…。
（警察官）
「橘交番です」
「車からよく反射して見えるんですよ」
反射タスキを手渡しました。
きっかけは7月、藍住町で女性が車にはねられた死亡事故。
悲惨な事故を減らそうとパトロールの時間を使い、配布を始めました。
そして、ただ渡すだけでなく、その場で身に付けてもらうことを心がけています。
（橘交番・新田倉平 巡査長）
「まだまだ反射材、浸透してないと」
「実際に付けていただいて、われわれもライトで照らして『これ位、光るんですよ』と効果を実体験していただくことが、普及に繋がるのかなと」
橘交番では、これまで約200人に反射材を配ったということです。