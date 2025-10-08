スマートフォン・タブレットを、12台まとめて同時に充電！USB Type-C充電器
サンワサプライ株式会社は、最大12台のデバイスを同時に充電できるUSB Power Delivery対応AC充電器「ACA-PD112」を発売した。最大20WのUSB Power Delivery急速充電に対応し、充電状態が確認できるLEDや、待機電力をカットする一括電源スイッチを搭載している。電源内蔵タイプで、安全保護機能も充実している。災害時の給電用や店頭展示用の電源としても使用できる。
■最大12台の機器を同時充電できる、多ポートタイプ
USB Type-C×12ポートを搭載し、スマホやタブレットを同時に充電できる。
■USB PD20Wで、6台までの機器へ急速充電できる
最大6台までの機器へ急速充電が可能だ。
※上下ポート同時差しの場合、1ポート最大12W(5V/2.4A)までの充電となる。
■複数のAC充電器は不要！これ1台ですっきり配線
ACアダプタが密集してごちゃごちゃにならず、これ1台ですっきり配線できる。
■別売りスタンドを使用して、管理しやすく
別売りのスタンド（PDA-STN20WN）を使用すれば、連結して設置台数が増やせるので、充電しながら機器を管理しやすくなる。
■電源内蔵型で配線すっきり
ACアダプタが不要。コード1本で配線できるので、コンセント周りがすっきりする。
■状況確認LED付き
各ポートごとに充電状態が確認できる充電表示LED付き。
■一括電源スイッチ付き
ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付き。
■安全性に優れた設計
過電流、ショートなどを防ぐ機能を搭載し、突発的な事故を未然に防ぐ。
■滑り止め付き
本体底面には滑り止めが付いており、ケーブルを抜き差しする際にもしっかりと安定する。
■名入れ対応製品
社名や学校名などを印刷できる名入れに対応している。
■USB PD対応AC充電器（12ポート・合計144W）「ACA-PD112」
