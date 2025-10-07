日々の生活に欠かせない買い物。どうやりくりして節約するか、悩む人も多いのではないでしょうか。「じつは、つい買ってしまいがちな身近なものが原因で貯金が増えないことがあります」と語ったのは、YouTubeチャンネル「リッチじゃない暮らし」で動画を配信する、節約歴6年の主婦みさきさん。みさきさんが節約のために買うのをやめた5つのものについて、詳しく語ります。

1：増やすとセットでものも増えがちな「収納」

私の経験上ですが、「収納」は、増えれば増えるほど、なぜかものも一緒に増えていく気がします。

【写真】元浪費主婦が「散財」していたのは…

たとえば、私も大きなタンスを買ったとき、「せっかくだからもっと洋服を…」と、必要以上に買いたしてしまったことがありました。収納があると“余白を埋めたくなる気持ち”が出てしまいます。

そこでわが家は、思いきって収納を減らすことにしました。

最初は「これで本当に大丈夫かな？」と不安もあったのですが、実際やってみると、自然と必要最低限のものしかもたなくなり、ムダな買い物も減ったように思います。

2：もっとおトクに買える「定価商品」

買い物をしていると、つい「定価」のまま商品を手に取ってしまいそうになりますが、少しの工夫で、同じ商品でも安く買える場合があります。

たとえば、家電量販店の価格は、値下げ前提のものもあるので、「お値引きできますか？」と聞くだけで、数千円以上も安くなることもあります。

もうひとつは食料品。夕方の割引シールや見きり品を狙えば、同じ商品でもおトクに手に入ります。

ネットショップでもクーポンやセールが豊富なので、私はできるだけ定価を避けて買うようにしています。

3：散財のもとになりがちな「趣味のアイテム」

浪費家だった頃の私は、ファッションやコスメ、季節のイベントを楽しむことに夢中でした。どれも楽しいことは間違いありませんでしたが、その分お金はどんどん出ていってしまい、気づけば家計の不安ばかりがつのっていったように思います。

そこで私は、お金をあまりかけずに楽しめる趣味を探すことにしたんです。今は、自宅ヨガで身体を動かす、お菓子を手づくりする、家でドラマを観るなどを楽しんでいます。

4：ラクだけど割高な「食事」

ここでいう「食事」とは、外食やコンビニ弁当、料理の素などを指します。

どれも便利で手軽に食べられて、おいしいのは間違いないのですが、やっぱりお値段は少し高め。食事は毎日のことなので、ちょっとした出費も積み重なると大きな額になります。

浪費家だった頃は、深く考えずに利用していて、その結果、わが家の食費は月に13万円にもなっていました。

振り返ると「そりゃお金が貯まらなかったはずだな」と思います。そこで少しずつ自炊を増やしてみたところ、今では食費が月4万円に。

自炊は手間もありますが、その分「節約」と「家族の健康」のどちらにもつながって、今では大切な習慣になっています。

5：「見栄」だけを理由に買ってしまうもの

買うのをやめたもののなかでも、とくに節約効果が高かったもの。具体的には、ブランド品や高級車などです。もちろん、どれも品質はよくてすてきなものばかりだと思います。

でもやっぱり大事なのは、「それが自分たちの暮らしや収入に見合っているかどうか」でした。

私たち夫婦も浪費家だった頃、収入も貯金もたいしてないのに、つい周りによく見られたくて、背伸びした買い物をしていましたが、思いきって「見栄にお金をかけるのはやめよう」と決めてからは、驚くほど家計が変わり、自然とお金が貯まるようになりました。

以上、今回は、かつて浪費主婦だった私が、「節約のために買わなくなったもの」を紹介しました。完全にやめないまでも、少し減らすだけでも、大きく家計は変わると思います。

なお、今回紹介した5つは、あくまで、節約生活を営む私の主観に基づいて選んでいるものです。商品やサービス、買っている人を否定する意図はありません。「こんな考えもあるんだな」と気軽に読んでもらえると幸いです。