スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、ハロウィーンシーズンの新商品「アサイー ベリー フラペチーノ」（黒猫フラペチーノ）を10月10日から期間限定で発売します。

黒猫モチーフのアイテムも同日発売

同商品は「黒猫フラペチーノ」の名の通り、猫耳チョコレートをあしらった「まるで黒猫がいたずらしているような」見た目が特長の商品です。

フラペチーノのベースには、アサイーに加え、ラズベリー、カシス、ブラックベリーフレーバーを組み合わせ、フルーティーで奥行きのあるベリーの風味を表現。仕上げには、黒猫のシルエットをイメージしたブラックショコラソースと、猫耳の形をイメージしたチョコレートがトッピングされ、「まるで黒猫がカップから顔をのぞかせているかのような」ビジュアルとなっています。このブラックショコラソースは、カカオの深みとミックスベリーの酸味が絶妙に調和するよう開発したといい、見た目だけでなく味わいにもこだわったといいます。

同社は「甘酸っぱいベリーの味わいとザクザクとした食感、そして黒猫をモチーフにしたデザインが織りなす、特別な一杯をお楽しみください」とコメントしています。

Tallサイズのみの販売で、価格はテイクアウト717円（以下税込み）、イートイン730円。全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で販売されます。なくなり次第終了です。

同日からは「アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー」も発売。アサイーベリーベースの甘酸っぱさに、ブラックティーのまろやかな渋みを合わせたティービバレッジです。カップの底には爽やかな香りのシトラス果肉を加えており、飲むたびにシトラスのアクセントに。秋らしい深みのあるフルーツティーとなっています。アイスのみ、Tallサイズのみの販売で、価格はテイクアウト579円、イートイン590円。

さらに同日より、「スターバックスに現れた“いたずらな黒猫”」をモチーフにしたアイテムが登場。ラインアップは「ハロウィン2025カップシェイプステンレスボトルキャット355ml」（5600円）、「ハロウィン2025コールドカップタンブラーキャット473ml」（2800円）、「ハロウィン2025耐熱グラスマグキャット296ml」（2800円）など全10アイテム。全国の店舗（一部店舗を除く）で販売されます。