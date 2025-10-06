¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¦¥Ù¥¹¥È1
¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¦¥Ù¥¹¥È1¤È¤Ï²¿¤«¡£
¼¡¡¹¤È¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ëµ©Âå¤Îµ¯¶È²È¡¢º´Æ£¹ÒÍÛ»á¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡©¡×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Í»¡¤·¤¿Ä¶¡¦´üÂÔºî¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¤æ¤ë¤µ¡×¡£ÎáÏÂ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¡¢°æ¾å¾°Ìï¡¢Æ£°æÁïÂÀ¡Ä¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡×¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÎÏ
¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤ä¥¹¥¥ë¡¢»Å»ö¤Ö¤ê¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡¢¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÊÑ²½¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ¿ÞÅª¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÊÌ¿Í¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊÑ²½¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í¤Ï´Ä¶¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¦¾ì¡¢½»¤à¾ì½ê¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¿Í¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤é¤¬¹ÔÆ°¤ä»×¹Í¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò·èÄê¤Å¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«¤é´Ä¶¤òÁª¤ÓÄ¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¹ÔÆ°½¬´·¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÇû¤é¤ì¡¢ÊÑ²½¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê½¬´·¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í
¡¡Âç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¡¢°ìµ¤¤ËË¬¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖËèÆü10Ê¬¤ÎÆÉ½ñ¡×¡Ö½µ2²ó¤Î±¿Æ°¡×¤Ê¤É¡¢¾®¤µ¤Ê½¬´·¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÊÌ¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ï¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÌÜÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë³Î¼Â¤Ëº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë
¡¡ÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò²õ¤·¡¢¿·¤·¤¤Ìò³ä¤äÇ½ÎÏ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö»ä¤ÏÊ¸·Ï¤À¤«¤é¿ô»ú¤Ï¶ì¼ê¡×¤È»×¤¤¹þ¤àÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¡Ö¿ô»ú¤ò°·¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¡×¤È¤·¤Æ³Ø¤ÓÄ¾¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤ÎÅ¾´¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤¹ÔÆ°¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´Ä¶¤òÊÑ¤¨¡¢¾®¤µ¤Ê½¬´·¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¸¡¹¤ÈÂ³¤±¤ëÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¿Í¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÇÂ³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1986Ç¯¡¢Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Î2007Ç¯¤ËIT´ë¶È¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢À¤³¦8¥õ¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£2015Ç¯¤Ë20Âå¤ÇÅì¾Ú¥Þ¥¶¡¼¥º¤Ë¾å¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯¤Ë±§Ãè³«È¯¤òÌÜÅª¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤òÁÏ¶È¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ËSNS¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢²¾ÁÛ¸½¼Â¤È±§Ãè³«È¯¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤Ï¡¢±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢JAXA¤ä¹ñÏ¢¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ·ÐºÑ»ï¡ÖForbes¡×¤Î30ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë30¿Í¡ÊForbes 30 Under 30 Asia¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¿·´©¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï8.5ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¯YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´Æ£¹ÒÍÛ¤Î±§Ãè²ñµÄ¡×https://youtube.com/@ka2aki86 ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£