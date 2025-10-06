¾×·â¤ÎÌäÂêºî¡Ø½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡Ù¤¬¡Ö¶âÈ¬ÀèÀ¸Åª¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡×¤È¤ÏÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦¥ï¥±
¤¤¤¸¤áÌäÂê¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤«¡£¤½¤ì¤Ï»þÂå¤´¤È¤Î³Ø±à¥É¥é¥Þ¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿º¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£Ã´Ç¤¤Ïµ¤¤Å¤«¤º¡¢²ÈÄí¤Ï»ö¼Â¤òÈÝÄê¤·¡¢¾Úµò¤ÏÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¡È¶µ°é¤Î¸Â³¦¡É¤ò¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤¦É½¸½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¿Íµ¤³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Ë´Æ½¤¤È¤·¤Æ·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¾²¬°íÀ¿»á¤Ï¡¢2000Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÉÁ¼Ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¤¤¤¸¤á¡É¤È¤¤¤¦ÆñÂê¤ËÊú¤¯³ëÆ£¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢À¾²¬°íÀ¿¡Ø³Ø±à¥É¥é¥Þ¤ÏÆüËÜ¤Î¶µ°é¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤¿¤« ¡ÈÇ®·ìÀèÀ¸¡É¤«¤é¡È´±Î½ÀèÀ¸¡É¤Ø¡Ù¡Ê³Þ´Ö½ñ±¡¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Á¥¯¤Ã¤¿¤é¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤ì¤ë
¤¤¤¸¤á¤Ï¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤Ç¤ÏÃ±¹ÔËÜ1´¬Ê¬°Ê¾å¤ò¤«¤±¤ÆÃæ³ØÀ¸¤Î¤¤¤¸¤áÌäÂê¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤Î¼¡½÷¤¬¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤òÈß¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¸¤á¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢Í§Ã£¤ÏÅ¾¹»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤â¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤Ì¤Õ¤ê¡¢¤È¤¤¤¦»ÏËö¡£·ë¶É¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤Ï¿´Ï«¤ÇÅÝ¤ì¡¢¶µ¿¦¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÀèÀ¸¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤ÎÌäÂê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢²Ã³²¼Ô¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¡Ö¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾Úµò¤Ï!?¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤ÀèÀ¸¤Ï¤³¤¦ÊÖ¤¹¡£
¤ä¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÏÀäÂÐ¤ËÇ§¤á¤Ê¤¤
¼þ¤ê¤Î¿Í´Ö¤â ¥Á¥¯¥Ã¤¿¤é¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤ì¤ë¤«¤é¸ý¤ò¤Ä¤°¤à
¾Úµò¤Ê¤ó¤Æ¤Í ½Ð¤ÆÍè¤ëÌõ¤¬Ìµ¤¤
¥¤¥¸¥á¤Ç¤Ï¤Í
¾Úµò¤¬Ìµ¤¤¤Î¤¬Åö¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è
¡Ö¥¤¥¸¥á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Í´Ö¤À¤±¤Ç¤¹
ÀîËÜ¤¬¡Ö¥¤¥¸¥á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿»ö¤¬ ¤¹¤Ç¤Ë1¤Ä¤Î¾Úµò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è
¡¡¥¤¥¸¥á¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Æñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë
