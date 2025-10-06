¡ÚÌ¡²è¡Û°éµÙÌÀ¤±¡¢»Å»ö¤È°é»ù¤ÎÈÄ¶´¤ß¤Ç¿´¤¬¸Â³¦¤Ë¡Ä¡¡ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¡ÖÅ¬±þ¾ã³²¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¤Î²á¹ó¤ÊÆü¡¹¡Úºî¼Ô¼èºà¡Û
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎËãÁÒ¤¢¤³¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ö°éµÙÌÀ¤±¤ËÅ¬±þ¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂ¿¤¯¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°é»ùµÙ¶È¤¬½ª¤ï¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤Ç¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÆü¡¹¡£¿Í°÷ÉÔÂ¤Ç»Å»öÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢´°Á´¤Ë¥¥ã¥Ñ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾å»Ê¤«¤éÀ®ÀÓ¤¬°¤¤¤ÈÀÕ¤á¤é¤ì¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö»ä¤â»÷¤¿¾õ¶·¤ÇÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÇ¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ
ËãÁÒ¤¢¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¥Ö¥í¥°¡Ö¥Ý¥ó¥³¥ÄÊì¡¢º£Æü¤â¶«¤Ö¡£¡×¤Ç¥¨¥Ã¥»¡¼Ì¡²è¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËãÁÒ¤¢¤³¤µ¤ó¤ËºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡Ö°éµÙÌÀ¤±¤ËÅ¬±þ¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤Ï¸½ºß¤âÏ¢ºÜÃæ¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Âè9ÏÃ¤«¤éÂè17ÏÃ¤Þ¤Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¥Ö¥í¥°¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Q.Ì¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËãÁÒ¤µ¤ó¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ç¤¹¡£³¨¤¬¹¥¤¤ÊÍ§Ã£¤¬¼þ°Ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤»¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Ç¤¹¡£³¨¤òÉÁ¤¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ø¤Þ¤º¤ÏÈ¯¿®¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌ¡²è¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¢¡¢¤³¤ì¤Ê¤é»ä¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢»×¤¤¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÅê¹ÆÉÑÅÙ¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ËèÆüÈ±¤ò¿¶¤êÍð¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
Q.¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËãÁÒ¤µ¤ó¡ÖÏ¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤Ç¡¢Ã¯¤«¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÏÃ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢1¿Í¤ÇÇº¤ó¤Ç¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¡Ø¤¢¡¢»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Q.½Ð»ºÁ°¤Ë¡¢Ã¶Æá¤µ¤Þ¤È¡Ö»º¸å¤Î°é»ùÊ¬Ã´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ËãÁÒ¤µ¤ó¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È»×¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ËãÁÒ¤µ¤ó¡Ö¡Ø¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¤ÏÃÇ¤ë¡Ù¡Ø¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÅ¬Åö¤Ç¤¤¤¤¡ª¡¡¤Ç¤â¤¢¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤³¤¦»×¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ËãÁÒ¤µ¤ó¡Ö°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø»ä¤âÆ±¤¸¾õ¶·¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢Æ±¤¸·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
Q.º£¸å¡¢Áý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤Ì¡²è¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ËãÁÒ¤µ¤ó¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥ä¥â¥ä¤ä¡¢HSPµ¤¼Á¤Ê»ä¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À°Å¤¤ÏÃ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ØÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×