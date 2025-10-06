¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢½©Éþ¤Ê¤¤¡ª¡×¢ª¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤Ç²ò·è¡ª Á´Éô1,990±ß♡¡ÖÄ¹Âµ¥È¥Ã¥×¥¹¡×
µ¤¸õ¤¬½©¤Ø¤ÈµÞÈ¯¿Ê¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤Þ¤À½©Éþ¤Î½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤Ï¥Ç¥¤¥êー¥¦¥§¥¢¤ÎÌ£Êý¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡ª Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ1Ëç¤ÇÃå¤ë¤Î¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ëÄ¹Âµ¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ê¤é1,990±ß¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡£¥ï¥Ã¥Õ¥ëÁÇºà¤Ë¥Õ¥êー¥¹ÁÇºà¡¢¥Üー¥ÀーÊÁ¤Þ¤Ç¡¢½©¥³ー¥Ç¤Î¥Ùー¥¹¤È¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤ÊÄ¹Âµ¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤â¤·¤ä¤¹¤¤¥Ø¥ó¥êー¥Í¥Ã¥¯¤Î¥ê¥ÖT
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥ê¥Ö¥Ø¥ó¥êー¥Í¥Ã¥¯T¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
5¤Ä¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ø¥ó¥êー¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¤Û¤É¤è¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥³¥Ã¥È¥ó¥ê¥ÖÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢1Ëç¤ÇÃå¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤µ¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á°Î©¤Æ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î³«¤±Êý¼¡Âè¤Ç¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Î°õ¾Ý¤òÊÑ²½¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤è¤êÃå²ó¤·ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£
Æü¾ï¤ÎÀ©Éþ¤È¤·¤Æ1Ëç¤Ç¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤·¤¿¤¤¥ï¥Ã¥Õ¥ëT
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥ï¥Ã¥Õ¥ëT¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½©¤ÎÆü¾ï¤ÎÀ©Éþ¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥ï¥Ã¥Õ¥ëÁÇºà¤ÎÄ¹ÂµT¥·¥ã¥Ä¡£¥³ー¥Ç¤Î¤Î¤Ã¤Ú¤ê¸«¤¨¤òÈò¤±¤ë¥ï¥Ã¥Õ¥ëÁÇºà¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿þ¤¬¥«ー¥Ö¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥É¥Ø¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡¢1Ëç¤Ç¤µ¤é¤ê¤ÈÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤â¤³¤Ê¤ì¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤ë°ìÃå¤Ç¤¹¡£Âµ¸ý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥ê¥Ö»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢ÏÓ¤Þ¤¯¤ê¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤âGOOD¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤òÄÉµá¤·¤¿¥Üー¥ÀーT¤Ï¥³ー¥Ç¤Î¥Ùー¥¹¤Ë
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥½¥Õ¥È¥ê¥ÖT¡×\1,290¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
½©¥³ー¥Ç¤Î¥Ùー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤·¤Æ¡¢1Ëç»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È²¿¤«¤ÈÍê¤ê¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Üー¥ÀーÊÁ¤Î¥ê¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡£Ä¹¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿Ãå¾æ¤ÈÂµ¾æ¤Ë²Ã¤¨¡¢Äø¤è¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¡Ö¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ºÙÄ¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò±é½Ð¡×¡Ê¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¾å¤«¤é½Å¤Í¤ÆÂµ¸ý¤ä¿þ¤«¤é¥Üー¥ÀーÊÁ¤ò¥Á¥é¸«¤»¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¡£
¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹´¶³Ð¤ÇÃå¤³¤Ê¤»¤ëµ»¤¢¤ê¥Õ¥êー¥¹T
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ë¥Ã¥È¥Õ¥êー¥¹V¥Í¥Ã¥¯T¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½©Åß¤é¤·¤¤¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¥Õ¥êー¥¹ÁÇºà¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÂÐ¤·¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¥¸¥ãー¥¸ーÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿µ»¤¢¤êV¥Í¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸ÃÏ´¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥É¥í¥Ã¥×¥·¥ç¥ë¥Àー¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤¬¤é¡¢Àõ¤á¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¤¬¤¹¤Ã¤¤ê´¶¤òÄì¾å¤²¡£¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§¤«¤ó¤À¤Á¤Û