ÅÚÀ±¤ÎÂè2±ÒÀ±¤Ç¤ÎÀ¸Ì¿Â¸ºß¤Î²ÄÇ½À¤ò²þ¤á¤ÆÈ¯¸«
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÊó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬ÊÆ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡ÊNASA¡Ë¤ÎÅÚÀ±Ãµººµ¡¡Ö¥«¥Ã¥·¡¼¥Ë¡×¤¬2008Ç¯¤ËÅÚÀ±¤ÎÂè2±ÒÀ±¤Î¥¨¥ó¥±¥é¥É¥¹¤ËÀÜ¶á¤·¤¿ºÝ¤ËºÎ¼è¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò²þ¤á¤Æ¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥±¥é¥É¥¹¤ËÀ¸Ì¿¤¬Â¸ºß¤Ç¤¤ë¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¾Úµò¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¦µæÊó¹ð¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê³Ø½Ñ»ï¡Ø¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥±¥é¥É¥¹¤«¤éÊ®½Ð¤µ¤ì¤¿É¹¤ÎÎ³»Ò¤äµ¤ÂÎ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÍµ¡Ê¬»Ò¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊ¬»Ò¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´Ä¶²¼¤ÇÀ¸Ì¿¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹½À®Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ëÊ£»¨¤ÊÍµ¡²½¹çÊª¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë²áÄø¤Ë´ØÍ¿¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë