50Âå¡¢8Ç¯´ÖÂ³¤¯µÁ¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¡£ÊõÃµ¤·µ¤Ê¬¤Ç³Ú¤·¤á¤Ð¡Ö¤Ä¤é¤¤¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤
¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤ÆÂçÊÑ¡£¤·¤«¤·¡¢¤È¤¤Ë¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¼ý³Ï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡£¡Ö99%¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢1%¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢8Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êµÁ¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ö¥í¥¬¡¼¤Î¤ä¤Þ¤À¤á¤¬¤Í¤µ¤ó¡Ê50Âå¡Ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
8Ç¯Â³¤¯µÁ¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¡£Ì¤³«Éõ¤Î¤â¤Î¤¬¥¶¥¯¥¶¥¯½Ð¤Æ¤¯¤ë
ÃÄÃÏÊë¤é¤·¤Î¥Ö¥í¥¬¡¼¡¢¤ä¤Þ¤À¤á¤¬¤Í¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±Ç¯Âå¤ÎÉ×¤È¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡£É×¤Î¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ï¤â¤¦8Ç¯¤Û¤ÉÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÁ¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Î»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¼ý³Ï
¡ÖÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤ÄÀ°Íý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿É´¸Ä¤Î¥´¥ßÂÞ¤ò¼Î¤Æ¤¿¤³¤È¤«¡Ä¡£¤½¤ì¤À¤±½èÊ¬¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¸ÍÃª¤ä²¡Æþ¤ì¤Î±ü¤«¤é¤â¤Î¤¬¥¶¥¯¥¶¥¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤ä¤Þ¤À¤á¤¬¤Í¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤¤¤¿¤À¤¤â¤Î¤Î¡Ö¼ê¤Ì¤°¤¤¡×¤Ë¿´Ìö¤ë
É×¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥ª¥â¥Á¥ã¡¢Ì¡²è¡¢¸Å¤¤°áÎà¡¢¿©´ï¤Þ¤ÇÂçÎÌ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯½Ð¤·¤Æ¡¢¥Û¥³¥ê¤ò¤Õ¤¤¤Æ¡¢Ê¬ÊÌ¤·¤Æ¡¢¼Î¤Æ¤ë¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¡£¥Û¥³¥ê¤ò¤Ì¤°¤¦¤Î¤ËÉÛ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¾¤¦¤¤ó¤ä¥¿¥ª¥ëÎà¤Ï¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¿¤ê¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²¡Æþ¤ì¤Î±ü¤«¤éÌ¤³«Éõ¤Î¼ê¤Ì¤°¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤¸¤Ä¤Ï¤á¤¬¤Í¤µ¤ó¡¢Âç¤Î¼ê¤Ì¤°¤¤¹¥¤¡£
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ªÊõ¤Ç¤¹¡ª¡¡¤â¤é¤¤¼õ¤±¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤¢¤È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¢¤±¤è¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊÒÉÕ¤±¤â¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¼«Âð¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò³«Éõ¡£
¡Ö¸Å¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤Ë¤ª¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï²«¤Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤â¡£¤Ç¤âÀöÂõ¤·¡¢´³¤·¤ÆÆü¤ËÅö¤Æ¤Æ¡¢¤ò²¿ÅÙ¤«·«¤êÊÖ¤·¤¿¤éµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
µÁ¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¡¢»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤È¤³¤È¤óÍ¸ú³èÍÑ
¹¥¤¤ÊÊÁ¤Î¼ê¤Ì¤°¤¤¤Ï¼«Âð¤Ç»È¤¤¡¢²«¤Ð¤ß¤ä±ø¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï»¨¶Ò¤Ë¤·¤ÆµÁ¼Â²È¤ÎÁÝ½ü¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ä¤È¤¤¤¦¤Û¤É½Ð¤Æ¤¤¿¥¿¥ª¥ëÎà¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¡¢¤Ò¤È»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤«¤é½èÊ¬¡£
¡ÖµÁ¼Â²È¤Î¤â¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬Â¨¼Î¤ÆÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤É¤ó¤É¤ó»È¤¦¡£»È¤¤¤¤Ã¤Æ¤µ¤è¤Ê¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢µõ¤·¤µ¤â»Ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢»È¤¤¤Ä¤¯¤¹³Ú¤·¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤µÁ¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤¬¤Í¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¤¤êÂØ¤¨¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¿Í¤â¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£