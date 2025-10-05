µð¿Í¡¡º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤Îº£½©¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿åÌî¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¡Ö¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£»ë»¡¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Î¿·¿Í¥Æ¥¹¥È¤¬5Æü¡¢Àîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½ªÎ»¸å¤Ë¿åÌîÍº¿Î¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡º£½©¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤¬É¬Í×¤Ê¤¤»ØÌ¾ÂÐ¾ÝÁª¼ê¤È¤·¤Æ12µåÃÄ¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¤Î»ØÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ë»¡¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤ÈÂ¾¤ÎµåÃÄ¤Ë¤â¾ðÊó¤¬¥¢¥ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À²¿¤â·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£ÅÙ¥¹¥«¥¦¥È²ñµÄ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¡¢¸½¾ì¤È°¤Éô´ÆÆÄ¤È¤â½½Ê¬ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£