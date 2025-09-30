日々の団地暮らしや、リアルな料理を紹介するYouTubeが人気の多良美智子さん。90歳になった今も、「毎日が忙しくて楽しい！」と語る多良さんに、いつまでもご機嫌に生きるための4つのヒントを教えてもらいました。

亡き夫の言葉をきっかけに、充実した毎日を過ごす

団地でひとり暮らしている多良美智子さん。家にはられたカレンダーには予定がぎっしり。手芸、絵手紙、歌、ガーデニング、麻雀など、大好きな趣味がたくさん。

【写真】1人でできる趣味が日々の楽しみに

「やりたいと思ったらすぐ動く。そうやって始めたことしか続けていません。やってみて違うなと思ったらやめる。そして、けっして無理をしないこと。振り返れば、ずっとそうやって生きてきた気がします。自分の気持ちに正直でありたいし、自然体でいたいと常に思っています」

ちょっとした心がけでご機嫌でいられる、と語る多良さんに、日々の暮らしがラクになる4つのヒントを教えてもらいました

1：自分の気持ちに正直に

「若い頃は少々イヤなことでも我慢せざるを得ませんが、ある程度の年齢になったら、自分の気持ちの向くままに。やりたいことは諦めず、やりたくないことはしないでOK」

2：1人でできる趣味を見つける

「夫が9歳上だったこともあり、いずれ1人になると、60代の頃から考えていました。趣味は手芸、絵手紙、裁縫、読書など、1人で楽しめるものばかりで、日々の楽しみになっています」

3：足元にある小さな幸せを大切に

「あれもこれもと欲ばると、満たされない不満に悩まされがちに。私は小さな幸せを見つける天才。お天気がよかったり、花壇に花が咲いたり、幸せは足元にたくさんありますよ」

4：ちょっと困ったら気軽に周りの人を頼る

「困りごとがあったら、家族や近所の人など、まずはだれかに話します。そうすれば、新しい情報も入ってきます。困りごとの解決には情報がいちばん。行政のサービスにもよく頼りますよ」