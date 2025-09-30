¿·¥Ó¥ê¥ä¥Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÃÂÀ¸¡¢²¼ËÌÂô¤ÎÌ¾Êª¥«¥ì¡¼Å¹¤Î°ÜÅ¾¤Ê¤É¡£¥«¥ì¡¼³¦·¨¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
Ï¢ºÜ¡Öº£½µ¤Î¥«¥ì¡¼¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¡È¥«¥ì¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó ¡À(^o^)¡¿¡É¤¬¡¢¤Ò¤È·î¤Ë¿©¤Ù¤¿¥«¥ì¡¼¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹ÎÁÍý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë·î¥¤¥Á´ë²è¡£¿Íµ¤Å¹¤Î°ÜÅ¾¤ä¿·Å¹¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢2025Ç¯9·î¤â¥«¥ì¡¼¡õ¥¹¥Ñ¥¤¥¹³¦·¨¤Ï¥¢¥Ä¤«¤Ã¤¿¡ª
¡Ú¥«¥ì¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó¡À(^o^)¡¿¤Îº£·î¤Î¥«¥ì¡¼¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Û2025Ç¯9·î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
9·î¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½©¤é¤·¤¤É÷¤¬¿á¤¯¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷¤â¤¢¤ê¡¢µ¤°µ¡¦µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤«¤é¼«Î§¿À·Ð¤âÍð¤ì¤¬¤Á¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤³¤½¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¡£¤È¡¢Ëè·î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âµõ¼åÂÎ¼Á¤À¤Ã¤¿ËÍ¤¬¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËèÆü¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¡¹¤Ê¥«¥ì¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËèÆüËè¿©¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤¤º¤Ë¤«¤Ä·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æº£·î¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥ì¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1. ¥â¥ó¥´¥ëÎÁÍý¤ÎÏ·ÊÞ¤¬Ä´ÉÛ¤Ë°ÜÅ¾¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥é¥à¥«¥ì¡¼¤â·òºß
2. ¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥«¥ì¡¼¤Î¿Íµ¤Å¹¤¬Âç»³¤Ë»ÐËåÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¶ñºà¤ÎÊÑ²½¤Ç¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë
3. Ì¾Å¹½Ð¿È¥·¥§¥Õ¤¬À¾Áá°ðÅÄ¤ËÆÈÎ©¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥Ó¥ê¥ä¥Ë¤â¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼¤â
4. ²¼ËÌÂô¤Î¹ÔÎóÅ¹¤¬²¼ËÌÂôÆâ¤Ç°ÜÅ¾¡£²¦Æ»¤«¤éÁÏºî·Ï¤Þ¤Ç¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ
°Ê¾å4¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤ÏÀ§Èó¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡ÚÂè1½µ¤Î¥«¥ì¡¼¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡ÛÈ¨¥±Ã«»þÂå¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¥é¥à¥«¥ì¡¼¤¬¤Þ¤¿¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª ¥é¥à¹¥¤¤¬ÄÌ¤¦¥â¥ó¥´¥ëÎÁÍýÅ¹¤¬Ä´ÉÛ¤Ë°ÜÅ¾¥ª¡¼¥×¥ó¡Ö¥â¥ó¥´¥ëÎÁÍý ÀÄ¶õ¡×
ÆüËÜ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤¥â¥ó¥´¥ëÎÁÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿È¨¥±Ã«¤Î¡ÖÀÄ¶õ¡×¡£¾ïÏ¢¤âÂ¿¤¯Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤¿¤ªÅ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·úÊª¼è¤ê²õ¤·¤Î¤¿¤áÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÊÄÅ¹¡£¤½¤Î¸å¡Ö¥â¥ó¥´¥ëÎÁÍý ÀÄ¶õ¡×¤È¤·¤Æ2025Ç¯6·î20Æü¡¢Ä´ÉÛ¤ÎÃÏ¤Ë°ÜÅ¾¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥ó¥´¥ëÎÁÍý¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÓÆù¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤¬Â¿¤¯¡¢¥¯¥ß¥ó¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤ÏÈ¨¥±Ã«»þÂå¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«¥ì¡¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡ÖÀéÀÚ¤êÆ¦Éå¥µ¥é¥À¡×800±ß¤«¤é¡£Ãæ¹ñÎÁÍý¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÆ¦Éå´³å¯¤ò¥µ¥é¥À»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ä¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤É¤È¤¢¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¯¥ß¥ó¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¥â¥ó¥´¥ë¶ú¾Æ¤¡×2ËÜ500±ß¡£¥é¥àÆù¤òÅâ¿É»Ò¤ä¥¯¥ß¥ó¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¶¦¤Ë¾Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤âÉ¬¿©¤Î°ïÉÊ¡£¥é¥à¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎÉ¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ëÎÁÍý¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÆÃÀ½¥é¥à¥«¥ì¡¼¡×Âç1,200±ß¡¿¾®750±ß¡£¥é¥à¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¥â¥ó¥´¥ëÎÁÍý¤Ë¥«¥ì¡¼¤ÏÌµ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥â¥ó¥´¥ëÎÁÍýÅ¹¤Ç¥«¥ì¡¼¤ò½Ð¤¹¤ªÅ¹¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¶î¤±¤¬¤³¤Á¤éÀÄ¶õ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥°¥ì¥¤¥Ó¡¼¤Ë¥é¥à¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤Ç¥¯¥»¤Î¤¢¤ëÉôÊ¬¤ÏÄø¤è¤¯¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯Í¥¤·¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¡£È¨¥±Ã«»þÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ì¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡Ö¥é¥à¥Û¥ë¥â¥ó¼Ñ¹þ¤ß¡×1,200±ß¤ä¡ÖµíÆù¥µ¥ó¥É¡×700±ß¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤ªÅ¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ï¿©¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÝ¼éÅª¤Ç¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤ÎÌµ¤¤ÎÁÍý¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÍÓÆù¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ï¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÌ£³Ð¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤ÎÁÍý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿·¤¿¤ÊÈâ¤¬³«¤±¤Æ¿©À¸³è¤Î½¼¼ÂÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¥â¥ó¥´¥ëÎÁÍý ÀÄ¶õ
½»½ê : ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¾®ÅçÄ®1-34-9
TEL : 050-5596-6989
¡ÚÂè2½µ¤Î¥«¥ì¡¼¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Û¤Þ¤í¤ä¤«¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥«¥ì¡¼¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡£¿·¸æÃã¥Î¿å¤ÎÉ´Ì¾Å¹¤¬»ÐËåÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡Ö¥Á¥ã¥ó¥È¡¼¥ä¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥«¥ê¡¼ Âç»³Å¹¡×
¥«¥ì¡¼·ãÀï¶è¤Ç¤¢¤ë¸æÃã¥Î¿å¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÂÄê¤Î¿Íµ¤Å¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¿©¤Ù¥í¥° ¥«¥ì¡¼ TOKYO É´Ì¾Å¹¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥È¡¼¥ä¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥«¥ê¡¼¡×¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ù¡¼¥¹¤Î´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤¢¤ë¥«¥ì¡¼¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯7·î12Æü¡¢Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥í¡¼¥ÉÂç»³¤Ë»ÐËåÅ¹¡Ö¥Á¥ã¥ó¥È¡¼¥ä¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥«¥ê¡¼Âç»³Å¹¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çò¤¤º½ÉÍ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ëÆâÁõ¤Ï¸æÃã¥Î¿å¤ÎËÜÅ¹Æ±ÍÍ¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ëÊ·°Ïµ¤¡£
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ù¡¼¥¹¤Î¥«¥ì¡¼¤Ï¥¿¥¤¥«¥ì¡¼¤È¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¦ÆÈ¼«¤ÎÃåÃÏ¡£¿É¤µÉáÄÌ¤Ê¤éÃ¯¤Ë¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Í¥¤·¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¡£»É·ã¤¬Íß¤·¤¤Êý¤ÏÃæ¿É°Ê¾å¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¥¤¥Á¿ä¤·¤Ï¡Ö¥¿¥¤É÷¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤È3¼ï¤Î¥¥Î¥³¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥«¥ê¡¼¡×1,350±ß¤Ç¤¹¡£¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¤ä¥É¥¤¥Ä¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤ÎÁÍý¤Î¥µ¥¤¥¦¥¢¤ä¥µ¥¤¥¯¥í¡¼¥¯¥¤¥µ¡¼¥ó¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿Êý¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¶á¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·Á¤ò¤¢¤¨¤ÆÊø¤·¤¿¥¿¥¤É÷¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ë¥¨¥ê¥ó¥®¡¢ÉñÂû¡¢¤·¤á¤¸¤È¤¤Î¤³3¼ï¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¤¦¤Þ¤ß¤Ë¡¢¥È¥Þ¥È¤Î¤¦¤Þ¤ß¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥µ¥é¥À¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò²Ã¤¨¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÈÆ¦Éå¤È¥¥¯¥é¥²¤Î¥«¥ê¡¼¡×1,250±ß¤Ë¡Ö¥È¥í¤¹¤¸¡×350±ß¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¡¼¤Ë¤â¤¦¤ì¤·¤¤¶ñÂô»³¥«¥ì¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¤Æ¾Æ¤¤¤¿¾Æ¤¥Á¡¼¥º·Ï¤âÄêÈÖ¤Î¿Íµ¤¡£¡Ö¥Á¥¥ó¤È¥Ê¥¹¤È¥È¥Þ¥È¤Î¾Æ¥Á¡¼¥º¥«¥ê¡¼¡×1,350±ß¤Ï¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥«¥ì¡¼¤ÈÁêÀÎÉ¹¥¤Ê¶ñºà¤Ð¤«¤ê¤Ç´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥¤¥¹¾®À¹¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È20±ß°ú¤¤È¤Ê¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥é¥¤¥¹¾®¡Ë¡£
¥Ù¡¼¥¹¤Î¥«¥ì¡¼¤Ï1¼ïÎà¤Ç¤¹¤¬¶ñºà¤ÎËÉÙ¤µ¤È¿É¤µ¤ÇÊÑ²½¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£ÄÌ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃµ¤¹¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤ªÅ¹¡£¸æÃã¥Î¿åÆ±ÍÍ¡¢¤³¤Á¤é¤â¿Íµ¤Å¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¥Á¥ã¥ó¥È¡¼¥ä¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥«¥ê¡¼ Âç»³Å¹
½»½ê : ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶èÂç»³Ä®40-5
TEL : 03-5926-6373
¡ÚÂè3½µ¤Î¥«¥ì¡¼¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Û¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥¹¤¬2,980±ß¡ª É´Ì¾Å¹½Ð¿ÈÅ¹¼ç¤Ë¤è¤ë¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡õ¥«¥ì¡¼¤Î¿·Å¹¤¬ÃÂÀ¸¡Ö¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼SORA¡×
¡Ö¿©¤Ù¥í¥° ¥¢¥¸¥¢¡¦¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯ TOKYO É´Ì¾Å¹¡×¤Ë²¿ÅÙ¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¡¼¥ó¡¦¥±¥Ð¥Ö¡¦¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥±¥Ð¥Ö¡Ê¥¤¥ó¥É°¡ÂçÎ¦¤Î¥°¥ê¥ëÎÁÍý¡Ë¤Èºòº£¤Ç¤Ï¥«¥ì¡¼¥Þ¥Ë¥¢°Ê³°¤ÎÁØ¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥ê¥ä¥Ë¤¬´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÂç¿Íµ¤Å¹¤Ç¤¹¡£¤½¤Á¤é¤ÇÄ¹Ç¯ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿Êý¤¬ÆÈÎ©¤·¡¢À¾Áá°ðÅÄ¥¨¥ê¥¢¤Î¥«¥ì¡¼·ãÀï¶è¤Ë2025Ç¯6·î14Æü¡Ö¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼SORA¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Áá°ðÅÄÄÌ¤ê±è¤¤¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥ì¡¼Å¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥«¥ì¡¼ÀìÌç¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¥«¥ì¡¼¤¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤¢¤ë¤ªÅ¹¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤êÎ©¤ÁÂØ¤ï¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÄ¹Â³¤¤»¤ºÊÄÅ¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å¹ÊÞ¤ÎµïÈ´¤¡£Á°Å¹ÊÞ¤Ï¤¦¤É¤ó¤Î¤ªÅ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÁõ¤ò³è¤«¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤ß¤ÎÌÀ¤ë¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅ¹Æâ¤Ï°ì¿Í¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥ê¥ä¥Ë¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¥«¥ì¡¼¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¾Æ¤Êª¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëSORA¥³¡¼¥¹¡×2,980±ß¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾Æ¤Êª3¼ï¤Ï¤ªÅ¹¤Î¤ªÇ¤¤»¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥ì¡¼3¼ï¤ÎÆâÍÆ¤È¼ç¿©¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ó¥ê¥ä¥Ë¤Î¶ñºà¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Ñ¥Ñ¥É¤È¥Ð¥Ê¥Ê¥é¥Ã¥·¡¼¤«¤é¡£À¸¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¿©´¶¤¬»Ä¤Ã¤¿¥é¥Ã¥·¡¼¤Ï¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¾Æ¤Êª¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¿¥ó¥É¥ê¡¼¥Á¥¥ó¡¢¥Þ¥é¥¤¥Æ¥£¥Ã¥«¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Æ¥£¥Ã¥«¤Î3¼ï¡£¥Þ¥é¥¤¥Æ¥£¥Ã¥«¤È¤Ï¥è¡¼¥°¥ë¥È¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¹ü¤Ê¤·¥Á¥¥ó¤ò¥¿¥ó¥É¡¼¥ë¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Æ¥£¥Ã¥«¤Ï¥¿¥ó¥É¥ê¡¼¥Á¥¥ó¤ÎµûÈÇ¤È¸À¤¨¤Ð¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤É¤ì¤âÄø¤è¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¡£¤ª¼ò¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÁ°ºÚ¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤Î¥«¥ì¡¼¤Ï¥Ó¡¼¥Õ¥Þ¥µ¥é¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¥Á¥¥ó¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤òÁªÂò¡£¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ï¥Þ¥È¥ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤Ê¤¯¡¢¤«¤ï¤ê¤Ë¥Ó¡¼¥Õ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸ÄÀÅª¡£¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ïµí¤¬¿ÀÍÍ¤Ê¤Î¤ÇµíÆù¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½¡¶µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏµíÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÆî¥¤¥ó¥É¤Î¥±¥é¥é½£¤Ç¤ÏµíÆù¤ò»È¤Ã¤¿Ì¾ÊªÎÁÍý¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¥«¥·¥¢¹á¤ë¥Ó¡¼¥Õ¥Þ¥µ¥é¤Ï¥Þ¥È¥ó¥Þ¥µ¥é¤ÎµíÆùÈÇ¤Ç¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¥Á¥¥ó¤Ï¤Û¤¦¤ì¤óÁð¥Ú¡¼¥¹¥È¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ê¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤â¥¤¥«¤ä¥¨¥Ó¤Î²ÐÆþ¤ì¤¬Äø¤è¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ù¥¯¥È¥ë¤Î°ã¤¦Ì£¤Ç¡¢¤É¤ì¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤¬Î®ÀÐ¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ê¥ó¤È¤â¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ó¥ê¥ä¥Ë¤â¥Ó¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¥«¡¼¥ó¡¦¥±¥Ð¥Ö¡¦¥Ó¥ê¥ä¥Ë¤ò»×¤ï¤»¤ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ê¥Æ¥¤¥¹¥È¡£¤Õ¤ï¤Ã¤È¥Ñ¥é¥Ã¤È»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ð¥¹¥Þ¥Æ¥£¥é¥¤¥¹¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º¤Ç¤â¥´¥í¥´¥í¤ÈÆþ¤Ã¤¿µíÆù¤¬ËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡£¥«¥ì¡¼¤Î¸å¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ê¤êÂ¿ÎÌ¤Ç2.5¿ÍÁ°¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤í¤¦¤«¤È´¶¤¸¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤â¸½ÃÏ¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÌ£¤Ë¶á¤¤Êý¸þÀ¤Ç¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ó¡¼¥Õ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¾¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤¤¤Î¤ÇÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ªÅ¹¡£¤³¤ÎÎÌ¤Ç3,000±ß¤òÀÚ¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤³¤Á¤é¤Î¾ì½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥ì¡¼´Ø·¸¤Î¤ªÅ¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¡£º£ÅÙ¤³¤½Ä¹Â³¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¶áÎÙ¤ÎÊý¡¹¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òÂÔ¤Ä¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼SORA
½»½ê : ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾Áá°ðÅÄ3-13-3 TCREÀ¾Áá°ðÅÄ»°ÃúÌÜ¥Ó¥ë 1F
TEL : 050-5456-6455
¡ÚÂè4½µ¤Î¥«¥ì¡¼¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Û¡Ö¥ª¥¤¥·¥¤¥«¥ì¡¼¡ÊÄÌ¾Î¡Ë¡×
¥«¥ì¡¼·ãÀï¶è¡¦²¼ËÌÂô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆÃ¤Ë¿Íµ¤Å¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¥¤¥·¥¤¥«¥ì¡¼¡ÊÄÌ¾Î¡Ë¡×¤¬¡¢Æ±²¼ËÌÂô¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢2025Ç¯8·î27Æü¡¢°ÜÅ¾¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄÌ¾Î¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸µ¡¹Å¹Ì¾¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤ªÅ¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬´ÇÈÄ¤Ë¤¢¤ë¥ª¥¤¥·¥¤¥«¥ì¡¼¤ÎÊ¸»ú¤«¤é¤½¤ì¤¬Å¹Ì¾¤À¤È¹¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤êº£¤âÅ¹Ì¾¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡ÊÄÌ¾Î¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
±£¤ì²ÈÅª¤À¤Ã¤¿Á°Å¹ÊÞ¤è¤ê¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ò»×¤ï¤»¤ëÆâÁõ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ª¥¤¥·¥¤¥«¥ì¡¼¡ÊÄÌ¾Î¡Ë¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤ÏÁ°¿È¤Î¤ªÅ¹¤«¤éÍ·¤Ó¿´¤¢¤ëÁÏºî¥«¥ì¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ËÜ³ÊÇÉ¤Î²¦Æ»¥«¥ì¡¼¤â¤É¤Á¤é¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿É¤¤¥Ý¡¼¥¯¥«¥ì¡¼¡¢»ÆÍÓ¤È¹áÁð¤Î¡ÖÆó¼ïÀ¹¤ê¡×1,400±ß¤Ë¡¢ÊÉ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡Ö¤¦¤º¤é¶Ì»Ò¤Î¥Þ¥µ¥é¥¦¥Õ¥Þ¥è¡×200±ß¤â²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿É¤¤¥Ý¡¼¥¯¥«¥ì¡¼¤ÏÆî¥¤¥ó¥É¡¦¥¢¡¼¥ó¥É¥éÃÏÊý¤ÎÎÁÍý¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡£Äø¤è¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤È¥ª¥¤¥ë´¶¡£¤´ÈÓ¤¬¤¹¤¹¤à¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£»ÆÍÓ¤È¹áÁð¤ÏËÌ¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤ä¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¥Ï¡¼¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤é¤·¤¤¸ÄÀ¡£¤É¤Á¤é¤Î¥«¥ì¡¼¤â¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤ò´ðÁÃ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤³¤ËÆÈ¼«À¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ²¦Æ»¥«¥ì¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¦¥Õ¥Þ¥è¤Ï¥Þ¥µ¥é¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê»ÀÌ£¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥³¥¯¤¬³Ú¤·¤¯¡¢ËþÂÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤³¤ì¤Î¤ß¤Ç¥«¥ì¡¼¤È¸À¤Ã¤Æ¤âº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁÏºî¥«¥ì¡¼¤«¤é¤Ï°³¤ÎÎä¤ä½Á¥â¥¤¥ê¡¼¡¢Îä¤ä¤··Ü¾ßÌý¥«¥ì¡¼¤Î¡ÖÆó¼ïÀ¹¤ê¡×1,350±ß¤òÃíÊ¸¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¹ó½ë¤Î²Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îä¤ä¤·¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹¥¤ß¤Þ¤»¤ó¡£²¹¤«¤¤Êý¤¬¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤Á¤é¤ÎÎä¤ä¤·¥«¥ì¡¼¤Ï¤½¤ó¤ÊËÍ¤Ë¤âÎä¤¿¤¤¤«¤é¤³¤½¤ª¤¤¤·¤¤¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤»¤ë¤â¤Î¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Îºî¤êÊý¤ò¥«¥ì¡¼¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¡¢¸À¤ï¤Ð¥é¡¼¥á¥ó·Ï¥«¥ì¡¼¤òÁ°¿È¤Î¤ªÅ¹¤Î»þÂå¤«¤éÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ü¾ßÌý¥«¥ì¡¼¡£¤½¤·¤Æ¥ß¡¼¥ó¥â¥¤¥ê¡¼¤È¤¤¤¦Æî¥¤¥ó¥É¤Îµû¥«¥ì¡¼¤ò¸µ¤Ë¥ß¥ç¥¦¥¬¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿Îä¤ä½Á¥â¥¤¥ê¡¼¡£¤É¤Á¤é¤â¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤ÎÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨Îä¤ä¤·¥«¥ì¡¼¤Ï²Æµ¨¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤¿¤áµ»ö¸ø³«»þ¤Ë¤Ï½ªÇä¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¤É¤Á¤é¤Î¥«¥ì¡¼¤âÂî¾å¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¥å¥¦¥ê¤Î¤ªÄÒÊª¡¢¹ÈÀ¸Õª¤Î¥Á¥ã¥È¥Ë¤òÅÓÃæ¤«¤é²Ã¤¨¤ë¤È¸ÄÀ¤¢¤ëÌ£ÊÑ¤È¤Ê¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤âÆî¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤ËÏÂ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿Â¾¤Ë¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌôÌ£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
ÁÏºî¥«¥ì¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂçºå¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È°ìÊâÃÙ¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÏºî¥«¥ì¡¼¤òºî¤ê¡¢Âçºå¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¤¥·¥¤¥«¥ì¡¼¡ÊÄÌ¾Î¡Ë¡£½µËö¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿Æü¤ÏÈæ³ÓÅªÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤ÆÁÀ¤¤ÌÜ¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÊÂ¤ó¤Ç¤Ç¤â¿©¤Ù¤ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤è¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¥ª¥¤¥·¥¤¥«¥ì¡¼
½»½ê : ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô2-35-5 ¥µ¥¦¥¶¥ó¥É²¼ËÌÂô 1B
TEL : ÉÔÌÀ¤Î°Ù¾ðÊó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
