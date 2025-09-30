¡Ö½ªÅÅ¸å¤ÎÂçºå±Ø¡×¤ËÆþ¤ì¤ë...¤À¤È¡©¡¡ÀÐÌîÂîµå¤âÅÐ¾ì¤Î»Â¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´üÂÔ¡ÖÅÁÀâ¤ËÎ©¤Á²ñ¤¤¤¿¤¤¡ª¡×
½ªÅÅ¸å¤ÎÂçºå±Ø¤Î²þ»¥Æâ¤Ë¡¢¹çË¡Åª¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡½¡½¡£
2025Ç¯9·î29Æü¡¢¤½¤ó¤Ê¥ì¥¢¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
2025Ç¯10·î10ÆüÌë¤«¤é11ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥ë¥¯¥¢Âçºå¤È½ªÅÅ¸å¤ÎÂçºå±Ø¹½Æâ¤¬à¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢á¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖOSAKA STATION RAVE¡×¡£
JRÀ¾ÆüËÜ¤È¡¢Âçºå±ØÄ¾·ë¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë¡Ö¥ë¥¯¥¢Âçºå¡×¡Ê±¿±Ä¡§JRÀ¾ÆüËÜSC³«È¯¡Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡õ¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼½¸ÃÄ¡Ödemo!expo¡×¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
29Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö±Ø¤È¤¤¤¦°ÜÆ°ÌÜÅª¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¡ØÌ¤Íè¼Ò²ñ¤ò¹Í¤¨¤ë¼Â¸³¾ì¡Ù¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ëÄ©Àï¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
10Æü¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥ë¥¯¥¢Âçºå¤ÎB2³¬¥¢¥È¥ê¥¦¥àÂ¦¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¿á¤È´¤±¥ë¥¯¥¢Âçºå¤ÎB2F¥¢¥È¥ê¥¦¥àÂ¦¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¿á¤È´¤±¤¬²ñ¾ì¡Ê¡ÖKANPAI FLOOR¡×¡Ë¡£
11Æü¸áÁ°1»þ¤«¤é4»þ¤Þ¤Ç¤ÏJRÂçºå±Ø¤Î¤¦¤á¤¤¿ÃÏ²¼¸ý²þ»¥Æâ¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¶õ´Ö¤¬²ñ¾ì¡Ê¡ÖMIDNIGHT STATION FLOOR¡×¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤ËÂçºå±Ø¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ......µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤¬......¡©
¤·¤«¤â¡¢Æþ¾ìÎÁ¤Ï¡Ö5000±ß¡Ê2¥¹¥Æ¡¼¥¸¶¦ÄÌ·ô¡¢MIDNIGHT STATION FLOOR¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë2¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤½¤³¤Ç¡¢°û¤á¤ë¤é¤·¤¤¡£
ÀÐÌîÂîµå»á¤â»²²Ã¡ª
OSAKA STATION RAVE¤Ë¤Ï·×5¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
KANPAI FLOOR¤Ë¤ÏYAMA ¤µ¤ó¡¢Ko Yang (City Boy Lounge) ¤µ¤ó¡£MIDNIGHT STATION FLOOR¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÌîÂîµå¤µ¤ó¡¢DJ KOCO aka SHIMOKITA ¤µ¤ó¡¢SAMO¤µ¤ó¤À¡£
ÉáÃÊ¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤½ªÅÅ¸å¤Î±Ø¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤â¤½¤³¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ÍÙ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ó¤È¤â»Â¿·¤ÊÄ©Àï¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½ªÅÅ¸å¤ÎÂçºå±Ørave¡¢¤ª¤â¤í¤½¤¦¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö½ªÅÅ¸å¤ÎÂçºå±Ø¥ì¥¤¥ôÀäÂÐ¤¢¤Ä¤¤¤ä¤ó¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÀäÂÐ³Ú¤·¤¤¥ä¥Ä¤ä¤ó¡×
¡ÖÁ´°÷½ªÅÅÆ¨¤·³ÎÄê¤Ê¤Î¥¦¥±¤ë¡ª¡×
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹Ô¤¤¿¤¤¡ª ÅÁÀâ¤ËÎ©¤Á²ñ¤¤¤¿¤¤¡ª¡×
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃêÁª¤Ç100¿ÍÄøÅÙ¡£9·î29Æü¤«¤é10·î2Æü¤Î¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤¬ÃêÁª¤Î¿½¹þ´ü´Ö¤À¡£