今秋のトレンドの「チェックシャツ」。もっているけれど、どこか流行遅れの印象になりそう…という方に、今っぽいチェックシャツコーデをご紹介します。挑戦してくれたのは、アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさん。プチプラブランド「coca」で見つけたチェックシャツで、5パターンのコーデを見せてくれました。

ゆるっと感がかわいいチェックシャツ

cocaの「チェック柄スナップボタンシャツ」はチェック柄のゆったりシルエットのシャツ。スナップボタンになっていて、少しきれいめな雰囲気のデザインです。

【写真】トレンドのチェックシャツコーデ5選

カラーバリエーションはベージュ、グレー、ブラウン、ブルーの4色展開で、価格は2490円でした。

後ろにはタックが入っていて、立体感のあるシルエットがかわいい。

シルバーのスナップボタンがついていて、普通のボタンよりも高見えします。

今回はこのシャツを着まわして、コーデを5つご紹介します！

1：羽織るだけで一気に秋っぽく

171cmの筆者はブラウンのシャツのLサイズを着用しています。サイズは普段着ているものを選びました。

まずは、ブラックのトップスにオフホワイトのタックワイドパンツのシンプルコーデに、チェックシャツを羽織ってみました。これだけで一気に秋らしいコーデになるのでおすすめです。

2：体型カバーにも最適！

次は、ブラックデニムのスカートに合わせてみました。

ボタンを上から2つあけて抜け感を出してウエストイン、後ろはアウトにすると、気になるお尻周りを隠してくれて、体型カバーにもピッタリです。

3：ウエスト巻きで今年っぽく

次はホワイトのトップスとワイドパンツのコーデにチェックシャツを腰に巻いてポイントにしてみました。

シンプルなワントーンコーデも、腰にチェックシャツを巻くだけでおしゃれな秋コーデに変身します。

4：ビスチェ風にするのもアリ

次はブラックのTシャツとブラウンのデニムコーデに、チェックシャツをビスチェのように巻いてみました。

ウエストに巻くのは主流ですが、今年はビスチェ風に胸上から巻くのもかわいいです。

5：さわやかな秋コーデに

最後は、ブラックのトップスとラインスカートのコーデに合わせてカジュアルに。

ダークカラーのシャツなので、ボトムスをベージュやホワイトにするとさわやかな秋コーデになります。

お手もちの服にプラスするだけで今っぽくなる「coca」のチェックシャツ。ぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください